Investiție de peste 12,1 milioane lei. Lucrările de modernizare a drumului comunal DC 154 din Bârsănești se apropie de finalizare

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a efectuat o vizită de lucru în comuna Bârsănești, unde se desfășoară lucrările de modernizare a drumului comunal DC 154. Investiția, în valoare totală de 12,16 milioane de lei, este finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny” și din bugetul local al comunei.

Proiectul, care prevede asfaltarea și modernizarea a 3,6 kilometri de drum, are o importanță deosebită pentru locuitorii satului Albele, asigurând o legătură modernizată cu centrul comunei Bârsănești.

La vizita pe șantier, alături de președinta CJ Bacău, au fost prezenți primarul comunei, Vlad Grigore, subprefectul județului Bacău, Olimpiu Tulpan, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, primarul orașului Târgu-Ocna, Cristian Ciubotaru, și viceprimarul localității, Gelu Botezatu.

Lucrările sunt executate de firmele Confer Group SRL și Geo Myke SRL, asociate pentru realizarea proiectului.

Cristina Breahnă Pravăț a felicitat administrația locală pentru seriozitatea cu care gestionează investițiile publice. „Felicitări primarului Vlad Grigore și viceprimarului Gelu Botezatu pentru implicare și modul în care aduc un plus de confort și siguranță locuitorilor din Bârsănești. Nu se vor opri aici, iar noi le vom fi alături în toate demersurile viitoare de dezvoltare a comunei”, a transmis președinta CJ Bacău.