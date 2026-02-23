Investiții de peste 16 milioane de euro la SJU Bacău. Deputatul Adrian Popa: „Două proiecte care vor creşte semnificativ capacitatea de intervenție în cazurile medicale critice”

Pacienții critici și politraumatizați vor avea șansa unui tratament mai rapid și la standarde înalte, ca urmare a două proiecte importante, susținute de Adrian Popa, deputat PSD Bacău și membru al Comisiei pentru Sănătate din Parlament, ce urmează să fie implementate la Spitalul Județean de Urgență Bacău prin Programul Sănătate, cu finanțare europeană.

Deputatul Adrian Popa a subliniat importanța acestor investiții, arătând că SJU Bacău este unul dintre puținele spitale din regiune care gestionează cazuri complexe, unde intervenția rapidă și accesul la tehnologie modernă pot face diferența între recuperare și complicații majore.

„Este vorba despre două proiecte care vor creşte semnificativ capacitatea de intervenție în cazurile medicale în care distanța dintre viață şi moarte se măsoară în secunde (de exemplu, 90% din pacienții cu AVC rămân cu sechele sau chiar mor din cauza faptului că nu se intervine în timp util, în primele ore)”, precizează deputatul Adrian Popa.

Potrivit deputatului, primul proiect, în valoare de peste 11 milioane de euro, vizează modernizarea blocului operator și dotarea acestuia cu echipamente performante pentru intervenții chirurgicale, în special în specialitățile care tratează politrauma. Investiția va permite realizarea intervențiilor într-un timp mai scurt, în condiții de siguranță sporită, reducând totodată necesitatea transferului pacienților către alte centre medicale.

Cel de-al doilea proiect, estimat la aproximativ 5 milioane de euro, presupune dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament pentru pacienții cu accident vascular cerebral. Acesta include introducerea procedurilor intervenționale moderne, precum trombectomia, care trebuie realizată într-un interval foarte scurt de la debutul simptomelor. Posibilitatea de a face aceste intervenții la Bacău va reduce timpii critici de așteptare și va crește șansele de supraviețuire şi recuperare pentru pacienți.

Aceste investiții consolidează rolul SJU ca centru medical regional pentru urgențe majore și pacient critic, deservind nu doar județul Bacău, ci și zonele limitrofe acestuia. Așa cum am făcut-o și până acum voi rămâne un susținător consecvent al sănătății din tot județul Bacău, dar mai ales al proiectelor derulate la SJU Bacău, unitate medicală al cărui manager am fost mai bine de 11 ani. Chiar dacă activitatea de parlamentar presupune un specific al ei, actualul management al SJU Bacău va găsi mereu în mine un partener loial și implicat. deputatul Adrian Popa

„Contribuția lui Adrian Popa a fost mult mai importantă decât lasă el să se vadă. O spun eu, a fost decisivă: i se cuvine o „parte a leului” cu adevărat semnificativă din această reuşită care, în cazul SJU, înseamnă peste 16 milioane de euro, fonduri europene, pentru modernizarea și dotarea blocului operator şi dezvoltarea capacităților medicale pentru intervenția promptă în cazul pacienților critici şi cu traume multiple. E meritoriu faptul că – fructificând experiența de fost manager al SJU, cel mai important spital din județ, şi preşedinte al ANDIS – Adrian Popa este, din Parlament, un real punct de sprijin pentru sistemul sanitar din întreg județul Bacău, cu realizări concrete cum, de altfel, sunt şi cele două proiecte deja menționate, care au devenit certitudine când poate nimeni nu mai spera că acest lucru este posibil”, a precizat eurodeputatul Dragoș Benea.