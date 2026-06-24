ISU Bacău: „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, o campanie de prevenire a înecului în sezonul estival

Odată cu instalarea sezonului estival și creșterea temperaturilor, tot mai multe persoane aleg să își petreacă timpul liber în apropierea apei, fie la piscine, ștranduri, lacuri sau cursuri de apă. Dorința de relaxare și răcorire trebuie însă însoțită de prudență și responsabilitate, pentru a preveni producerea unor evenimente tragice.

În fiecare an, în perioada sezonului cald, sunt înregistrate incidente la scăldat, multe dintre acestea având consecințe grave. Cele mai frecvente cauze sunt supraestimarea propriilor abilități de înot, alegerea unor zone neamenajate sau necunoașterea pericolelor ascunse ale apei, curenți puternici, schimbări bruște de adâncime ori obstacole aflate sub apă.

Pentru a vă bucura în siguranță de timpul petrecut alături de familie și prieteni, ISU Bacău recomandă respectarea următoarelor măsuri:

alegeți exclusiv locurile special amenajate pentru înot și scăldat;

evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă cu maluri abrupte sau curenți puternici;

nu intrați singuri în apă, mai ales dacă nu stăpâniți bine înotul;

supravegheați permanent copiii atât în apă, cât și în apropierea acesteia, inclusiv în cazul piscinelor pentru cei mici;

utilizați echipamentele de siguranță destinate copiilor doar sub supravegherea atentă a unui adult;

evitați intrarea în apă după consumul de alcool;

nu intrați brusc în apă rece după expunerea îndelungată la soare.

Pentru reducerea riscului de înec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară, în perioada 1 iunie – 31 august, campania națională de informare și prevenire „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”.

„Ne dorim ca fiecare moment petrecut în această vară să rămână o amintire frumoasă și în siguranță. Respectarea unor reguli simple poate face diferența și poate preveni producerea unor tragedii” – ISU Bacău.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi consultate pe platforma națională de pregătire pentru situații de urgență – Fii Pregătit, precum și prin aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.