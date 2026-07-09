Jandarmii și pompierii băcăuani recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău desfășoară activitatea de recrutare a candidaților care doresc să participe la concursul de admitere organizat în anul 2026 pentru specializările jandarmi, respectiv pompieri, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Concurs admitere la Academia de Poliție pentru jandarmi – 2026

Pentru Jandarmeria Română sunt disponibile 36 de locuri, astfel:

7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, pentru învăţământul cu

frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare

„Drept”, specialitatea „jandarmi”;

frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”; 20 locuri alocate la Facultatea de Poliție pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de

licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de

licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 1 loc pentru

romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi);

licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi); 9 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu

frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de

studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi”.

Înscrierea se face exclusiv online, prin transmiterea cererii-tip la adresa de e-mail: relatii@jandarmeriabacau.ro până cel târziu 24 iulie 2026 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică).

Ulterior, candidații vor depune dosarul complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacău din Bacău, Str.Constantin Mușat, nr. 4, până cel târziu la data de 6 august 2026. Candidații vor susține până la data de 4 august 2026 evaluarea psihologică.

Informații suplimentare, modelele de documente necesare înscrierii, condițiile complete de participare și detalii despre etapele de concurs pot fi consultate pe site-ul oficial: https://www.jandarmeriabacau.ro/cariera/2026/Anunt_recrutare_academie/anunt_academie.pdf

sau la numărul de telefon: 0234 543131.

Concurs admitere la Academia de Poliție pentru pompieri – 2026

Pentru sesiunea de admitere din acest an sunt scoase la concurs 38 de locuri pentru Facultatea de Pompieri și, suplimentar, 8 locuri pentru Facultatea de Drept.

Persoanele interesate pot transmite cererea-tip de înscriere, completată și semnată, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isubacau.ro, până la data de 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pe întreaga perioadă a procesului de recrutare, reprezentanții Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău vor acorda sprijin și îndrumare candidaților privind întocmirea dosarului de recrutare și depunerea documentelor.

Documentele necesare, condițiile de participare și calendarul admiterii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău, la secțiunea Carieră – Admitere în învățământul militar- https://share.google/v16IlDrypoMbqEuTh, precum și pe site-ul oficial al Academiei de Poliție.

Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul inspectoratului, la numărul de telefon 0234.550.000, interior 27140, 27116, 27117, 27010 sau prin e-mail, la adresa resurseumane@isubacau.ro.

„Profesia de ofițer pompier înseamnă responsabilitate, disciplină și dedicare în slujba comunității. Dacă îți dorești o carieră în care fiecare zi contează și fiecare misiune poate face diferența, alege Facultatea de Pompieri și fă primul pas către o profesie de onoare” – ISU Bacău.