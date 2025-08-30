Județul Bacău găzduiește etapa națională a „Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență”

În perioada 1– 4 septembrie 2025, județul Bacău va găzdui etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, competiție de tradiție dedicată pompierilor militari din întreaga țară, organizator fiind Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Aceste concursuri se desfășoară anual, având ca obiectiv principal verificarea nivelului de pregătire fizică și profesională a pompierilor, precum și perfecționarea deprinderilor necesare în misiunile reale.

Primele ediții ale concursurilor au fost organizate imediat după înființarea formațiunilor moderne de pompieri militari, transformându-se în timp într-o competiție de prestigiu, ce reunește loturile reprezentative ale inspectoratelor pentru situații de urgență din toate județele țării.

Aceste întreceri sportive și profesionale au o dublă semnificație: pe de o parte, contribuie la creșterea nivelului de pregătire și la perfecționarea tehnicilor de intervenție ale pompierilor, iar pe de altă parte, consolidează spiritul de echipă și camaraderia între salvatori.

Pe durata competiției, pompierii își vor demonstra deprinderile practice și viteza de reacție în cadrul unor probe specifice, care se vor derula în diferite locații, după cum urmează:

• Scara de fereastră – o probă de îndemânare și rapiditate, ce presupune escaladarea clădirii turn cu ajutorul scării de fereastră – această probă se va desfășura în poligonul de instrucție din municipiul Onești;

• Pista cu obstacole pe 100 m – test al forței, rezistenței și abilităților de depășire a obstacolelor întâlnite în intervenții reale- proba se va desfășura pe stadionul din orașul Târgu Ocna;

• Ștafeta 4×100 m – probă ce combină spiritul de echipă și viteza de execuție în condiții dificile- se va desfășura pe stadionul din orașul Târgu Ocna;

• Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă – exercițiu tehnic ce verifică rapiditatea și precizia în utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor- se va desfășura pe stadionul din orașul Târgu Ocna.

Festivitatea de deschidere va avea loc luni, 1 septembrie 2025, ora 16:00, în parcul din stațiunea Slănic Moldova, iar festivitatea de premiere se va desfășura joi, 4 septembrie 2025, ora 9:30, în Piațeta Primăriei orașului Târgu Ocna.

Vor fi premiate echipele clasate pe primele locuri, precum și participanții care s-au remarcat prin profesionalism și spirit de echipă.

„Adresăm tuturor cetățenilor invitația de a fi alături de pompieri în aceste zile, pentru a-i susține și a le urmări îndeaproape demonstrațiile de forță, curaj și profesionalism dar și pentru a trăi împreună emoția și spectacolul acestei competiții de tradiție!”, transmite ISU Bacău.