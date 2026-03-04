La aproape 6 ani de mandat, Viziteu admite că în Bacău s-au făcut lucrări de mântuială. „Nu mai accept improvizații”

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu admite, după 6 ani de mandat și zeci de milioane de lei cheltuiți, că lucrările făcute în Bacău nu sunt de calitate. Este ceea ce Ziarul de Bacău a semnalat continuu, la fel și cetățenii afectați de acțiunile administrației locale.

Declarația publicată de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, pe pagina sa de Facebook, vine cu o recunoaștere implicită a unei realități reclamate de ani de zile de băcăuani: lucrări executate prost, intervenții neterminate și improvizații care au creat disconfort în oraș.

Primarul anunță că, începând de miercuri seară, constructorul proiectului de management al traficului va începe realizarea conexiunilor electrice la semafoarele din intersecția Tic Tac, lucrările urmând să fie făcute noaptea, de la ora 21:00, pentru a reduce impactul asupra traficului. Viziteu susține că decizia a fost luată după „insistențe repetate” din partea sa și spune că „nu accept lucrări dificile făcute la ore de vârf și nu accept intervenții lăsate neterminate sau executate superficial”.

Facsimil Facebook

În aceeași postare, edilul admite că în oraș există numeroase intervenții făcute prost și promite că acestea vor fi remediate. „Constructorul va reveni în intersecțiile unde au fost probleme cu șanțurile săpate în asfalt. Nu este normal ca acestea să se lase și să creeze pericole sau disconfort. Vor fi refăcute corespunzător. Nu mai accept improvizații și lucrări făcute de mântuială”, a scris primarul.

Mesajul ridică însă o întrebare firească: dacă astfel de lucrări nu mai sunt acceptabile, de ce au fost tolerate până acum?

La aproape șase ani de mandat, administrația Viziteu ajunge practic să confirme ceea ce mulți locuitori ai orașului reclamă de mult timp: că o parte dintre lucrările realizate în municipiu au fost făcute în grabă, prost executate sau fără o verificare serioasă a calității.

Exemplele sunt numeroase. În mai multe zone din oraș, pavelele montate pe trotuare au fost puse neuniform, cu diferențe de nivel și suprafețe care s-au tasat la scurt timp după finalizarea lucrărilor. În unele cazuri, acestea au trebuit refăcute după doar câteva luni.

Probleme au apărut și la infrastructura pentru biciclete. În mai multe puncte din oraș, pistele realizate de municipalitate se inundă la ploi, devenind impracticabile. Situația a fost semnalată în repetate rânduri de utilizatori și de organizații civice.

La fel de frecvente sunt și reclamațiile privind șanțurile săpate în intersecții pentru montarea senzorilor de trafic. În multe intersecții, asfaltul a sărit, iar șoferii își „rup” mașinile în zonele respective. Tot la capitolul asfaltări, ies în evidență peticelile făcute cu piciorul care după scurt timp scot la iveală adevărate cratere, deși Primăria susține că „așa se face”.

Un alt exemplu este pasarela pietonală peste strada Cancicov. Lucrarea a ajuns subiect de controverse după ce s-a constatat că structura este strâmbă. În cele din urmă contractul cu constructorul a fost reziliat.

În acest context, declarația primarului pare să confirme indirect faptul că problemele semnalate ani la rând nu au fost doar percepții ale cetățenilor, ci realități pe care administrația locală începe acum să le recunoască public.