Lemn în valoare de 20.000 lei, confiscat de polițiștii din Dărmănești

Un tânăr de 28 de ani din Dărmănești, care transporta cu o autoutilitară material lemnos, a fost oprit de polițiști în trafic pentru un control de rutină. În urma acestuia, oamenii legii au descoperit mai multe nereguli.

În urma verificărilor efectuate în aplicația SUMAL 2.0, s-a constatat că există diferențe cu privire la cantitatea înregistrată în aplicație. Totodată, a fost dispusă măsura indisponibilizării, în vederea confiscării, a autoutilitarei, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, precum și a 9 m.c. de material lemnos.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de transport, cu orice mijloc de transport, al unui volum de material lemnos mai mare de 5 m.c., fără documente specifice de transport.

