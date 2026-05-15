Lemn în valoare de 20.000 lei, confiscat de polițiștii din Dărmănești

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Un tânăr de 28 de ani din Dărmănești, care transporta cu o autoutilitară material lemnos, a fost oprit de polițiști în trafic pentru un control de rutină. În urma acestuia, oamenii legii au descoperit mai multe nereguli.

În urma verificărilor efectuate în aplicația SUMAL 2.0, s-a constatat că există diferențe cu privire la cantitatea înregistrată în aplicație. Totodată, a fost dispusă măsura indisponibilizării, în vederea confiscării, a autoutilitarei, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, precum și a 9 m.c. de material lemnos.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de transport, cu orice mijloc de transport, al unui volum de material lemnos mai mare de 5 m.c., fără documente specifice de transport.