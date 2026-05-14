Liberalii băcăuani, verdict pentru regimul Viziteu – USR – AUR: „Contribuabilii plătesc milioane pe dobânzi și primesc în schimb o administrație de mântuială”

PNL Bacău critică dur regimul condus de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care împinge orașul într-o spirală a împrumuturilor, în timp ce investițiile promise băcăuanilor rămân blocate sau există doar pe hârtie.

FOTO: Cosmin Alexandru Iancu (consilier local- c.l.), Răzvan Andrieș (c.l.), Liviu Miroșeanu, președinte PNL municipiu, deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, Violeta Hazaparu (c.l.) și Ilie Bîrzu (c.l.)

„Analfabetism administrativ”

„Un buget fără ambiție și deconectat total de la agenda contribuabilului”. Așa caracterizează deputatul Mircea Fechet, președintele Organizației Județene a PNL Bacău, bugetul recent adoptat al municipiului Bacău. Deputatul, care a prezentat datele execuției bugetare din 2025 într-o conferință de presă, susține că bilanțul regimului patronat de primarul Viziteu arată – după șase ani de mandat – un oraș sufocat de taxe, datorii și proiecte întinse la nesfârșit, în timp ce «sclipiciul politic» încearcă zilnic să acopere lipsa rezultatelor din teren ale unei administrații care «promite grandios și pune pe masă mărunțișuri». Mircea Fechet l-a acuzat pe șeful binomului USR – AUR de «analfabetism administrativ», în condițiile în care continuă să contracteze împrumuturi uriașe, deși nici fondurile disponibile nu sunt folosite eficient.

Manevră, pe spatele câinilor

În timp ce împovărează băcăuanii, conducătorii Bacăului găsesc milioane pentru cheltuieli controversate, cum este delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău (SSPM), aflată în insolvență. Liberalii băcăuani au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că vor depune o plângere prealabilă și vor ataca în instanță Hotărârea de Consiliu Local prin care primarul Viziteu «încearcă, pe spatele câinilor, o manevră de alimentare din bani publici a căpușei SSPM».

«Analfabetism administrativ. Bacăul a ajuns să fie ținut captiv de binomul USR – AUR, căruia PSD îi asigură susținerea la nevoie, o formulă politică pe cât de absurdă, pe atât de falimentară. În spatele sloganului „Modernizăm Bacăul”, cifrele arată exact opusul. Gradul de execuție bugetară pe investiții a rămas sub jumătate, la aproximativ 41%. Cu alte cuvinte, administrația nu reușește să cheltuie eficient nici măcar banii pe care îi are deja, dar cere noi împrumuturi uriașe și construiește bugete rupte de viața de zi cu zi a oamenilor.

În același timp, binomul USR – AUR găsește resurse pentru cheltuieli care sfidează bunul-simț, doar ca să țină în viață căpușe mufate la banii publici. Dl. Viziteu aruncă peste 7,5 milioane lei pe an pentru gestionarea câinilor fără stăpân prin Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău (SSPM), aflată în insolvență. Bătaia de joc la adresa contribuabililor e evidentă: după ce a împins municipiul într-o spirală a împrumuturilor care îi va ține pe băcăuani îndatorați până în 2051, dl. Viziteu bagă mâna și mai adânc în buzunarele oamenilor când e vorba să plătească peste 1.000 lei pentru capturarea unui singur câine comunitar. Vom depune o plângere prealabilă și vom merge în instanță pentru a anula Hotărârea de Consiliu Local prin care dl. Viziteu a decis să delege prin concesiune serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Bacău către SSPM – o manevră prin care, pe spatele câinilor, obiectivul real pare alimentarea cu milioane de lei a căpușei SSPM.

Într-un oraș sufocat de datorii și taxe, asemenea „priorități” arată falimentul unei administrații care promite grandios și pune pe masă mărunțișuri.

„După aproape șase ani de mandat, primarul Viziteu a reușit performanța să-i aducă pe băcăuani într-o stare permanentă de frustrare”

Suntem într-un film prost de tot, în care băcăuanilor li se promite un nou pod peste Bistrița, în timp ce realizarea unei pasarele pentru bicicliști a bătut cincinalul, nu va fi gata sigur nici în 2026, și probabil, cu multă șansă, o vom găsi în pliantele electorale din 2028. Asta spune totul despre diferența uriașă dintre sclipici politic și competență, diferență care încarcă nota de plată și așa sufocantă pe care o plătesc oamenii de bună-credință. În orice oraș condus responsabil, întâi termini ce ai început și abia apoi vii cu alte desene costisitoare. După aproape șase ani de mandat, primarul Viziteu a reușit performanța să-i aducă pe băcăuani într-o stare permanentă de frustrare», a spus Mircea Fechet.

Deputatul a menționat că PNL Bacău a sancționat deja derapajele primarului Viziteu prin formularea unei plângeri penale, pentru blocarea – prin falsuri – a proiectului prin care liberalii solicitau revenirea la bonificația de 10% pentru plata anticipată a taxelor, conform legii. Mircea Fechet a subliniat că adevărata „grea moștenire” a primarului Viziteu este împovărarea suplimentară a băcăuanilor pentru „proiecte de vitrină”, prin care binomul USR – AUR își poleiește imaginea.

«PNL Bacău a depus plângere penală după episodul halucinant în care proiectul privind revenirea la bonificația de 10% pentru plata anticipată a taxelor a fost blocat prin zeci de amendamente suspecte, copiate la indigo și trimise pe adresa de e-mail a Primăriei Bacău, cu noaptea-n cap, în numele unor persoane din Oradea, București, Târgu Mureș, fără legătură cu municipiul Bacău. Asta avem la conducerea municipiului: o administrație care, atunci când e prinsă pe picior greșit, fuge de răspundere și se acoperă cu falsuri. Dacă n-a vrut să răspundă în fața băcăuanilor, pe care i-a pedepsit înjumătățindu-le bonificația, va trebui să răspundă în fața legii.

Dl. Viziteu refuză să dea explicații și pentru modul în care, după bunul plac, a modificat cadrul de contractare a finanțărilor rambursabile, fără respectarea obligațiilor legale de transparență decizională și fără o consultare publică reală. Colegii mei liberali din Consiliul Local Bacău au depus o plângere prealabilă prin care contestă Hotărârea nr. 4 din 16.01.2026, prin care băcăuanilor li s-a pus pe umeri o povară suplimentară. Asta e adevărata „grea moștenire” a primarului Viziteu.

Bacăul are nevoie de o administrație care respectă contribuabilul și tratează banul public cu bun-simț, nu de tunuri imobiliare și haos urban. Dezvoltarea are o singură unitate de măsură: rezultatele. Iar până acum bilanțul administrației Viziteu este unul pe care tot mai mulți băcăuani îl simt direct în buzunar și frige», a declarat Mircea Fechet.

Vom reveni cu alte declarații din conferința de presă.