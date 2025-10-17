Lista evenimentelor de weekend. Concerte, campionat de karting, spectacole de improvizație și activități în aer liber la Insula de Agrement

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
În acest weekend, Bacăul găzduiește o serie variată de evenimente culturale, sportive și de divertisment. Agenda include spectacole de teatru, concerte, competiții, festivaluri și activități pentru publicul de toate vârstele, desfășurate în mai multe locuri din oraș.
Vineri, 17 octombrie 2025:
- „Vitraliu” în cadrul CelebrArt la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- concert CelebrArt cu Gabriela Iștoc și Andrei Petre la Centrul de Afaceri și Expoziții;
- concert Florin Ristei la Teatrul de Vară;
- Curs gratuit de puericultură la Maternitatea Bacău;
- fotbal, liga a III-a: FC Bacău 2 vs. Șoimii Gura Humorului la Baza Ruși-Ciutea;
- Campionatul național de karting – etapa 6 la Speed Park;
- Seară retro – timeless party la Dom Bistro & Lounge;
- Student party la Club Times;
- Retro party la Nord Bistro.
Sâmbătă, 18 octombrie 2025:
- Aleargă pentru schimbare la Insula de Agrement;
- fotbal, liga a II-a: FC Bacău vs. Sepsi OSK la Baza Ruși-Ciutea;
- Festivalul Luminii la Insula de Agrement;
- Cei trei purceluși la Teatrul Municipal Bacovia;
- Festival de poezie la Happy Cinema;
- Lansare album Balkan Punk Orchestra la Berăria Valhalla;
- Campionatul național de karting – etapa 6 la Speed Park;
- Un milion de copii se roagă Rozariul la Catedrala Catolică;
- Muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- Ladies night la Club Kremlin;
- The Taste Party la Le Wrap Kebab;
- Ladies night la Club Times.
Duminică, 19 octombrie 2025:
- Astă seară se improvizează la Teatrul Municipal Bacovia;
- Ziua recoltei la Oratoriul Don Bosco;
- Two true men show cu Ștefan Huluba și Sever Bârzan la Teatrul Municipal Bacovia;
- Toamna în culori la Galeria Supernova;
- Concert de jazz cu Nicolas Simion Quartet la Restaurant Decebal;
- One man show cu Vali Braniște la Rio Lounge;
- Campionatul național de karting – etapa 6 la Speed Park;
- Conferința Vizionarii 2025 la Teatrul de Vară.
