Festivalul luminii: Cercetașii îi invită pe băcăuani, din nou, să se bucure de frumusețea lucrurilor simple

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 16:30, pe Insula de agrement din Bacău va avea loc cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Luminii. Este un eveniment care a devenit tradiție pentru cercetași și este un prilej pentru băcăuani să evadeze din lumea cotidianului într-un univers al luminii, distracției și a bucuriei de a fi alături de cei dragi.

Alei ale insulei vor fi luminate de lumânări care vor crea o atmosferă de relaxare, iar băcăuanii au ocazia să uite pentru câteva momente, măcar, de grijile cotidiene și de tot ceea ce le umple o zi obișnuită.

Centrul Local „Insula Cercetașilor” Bacău, membră a Organizației Naționale „Cercetașii României”

organizează și în acest an Festivalul Luminii. Începând cu ora 16:30, cercetașii, alături de 150 de voluntari, au pregătit diverse ateliere și activități, precum curse cu obstacole, face-painting, jocuri de grădină, origami, cântece la chitară, tatuaje cu henna, iar surprizele nu se opresc aici. Totodată, tineri băcăuani își vor arăta talentele și vor oferi momente artistice.

„Festivalul Luminii este evenimentul prin care noi, cercetașii, ajutăm comunitatea băcăuană să redescopere frumusețea lucrurilor mărunte din jurul nostru și care ne fac fericiți. Cu fiecare ediție a acestui festival creăm un spațiu perfect pentru deconectare de la haosul cotidian și de conectare la momentul prezent alături de cei dragi. Am pregătit și diverse ateliere, oferim șansa tinerilor talentați să se remarce și antrenăm spiritul civic al tuturor voluntarilor care ne sprijină, fie ei cercetași sau voluntari externi” spune Veronica Scire, organizatorul Festivalului Luminii din acest an.

Lumânările vor fi aprinse odată cu lăsarea întunericului pentru a oferi o atmosferă plăcută și bucurie pe care fiecare să le păstrăm în sufletul nostru. Băcăuanii vor avea la dispoziție și un spațiu special amenajat pentru fotografii de poveste. Nu vor lipsi nici jongleriile cu foc. Așa cum am obișnuit la fiecare ediție a Festivalului Luminii. În încheierea acestuia, tinerii de la Clovnii Don Bosco ne vor fi alături și vor oferi un spectacol fascinant pentru public.

Festivalul Luminii este un altfel de festival, un spațiu de manifestare artistică a tinerelor talente, o atmosferă unică creată cu ajutorul lumânărilor pentru a ne aduce aminte să ne bucurăm de lucrurile mărunte din viața noastră.

„Le mulțumim voluntarilor care se implică în acest proiect cu tradiție și partenerilor care contribuie ca, și în acest an, Festivalul Luminii să ofere comunității locale ocazia de a se bucura de lucrurile mărunte. Le suntem recunoscători sponsorilor: Custom Tanks, Euro Țigla, Pizza21 și tuturor celor care au un aport pentru desfășurarea acestui eveniment cu tradiție pentru comunitatea băcăuană. Vă așteptăm cu drag, să ne fiți alături și în acest an pentru ca Festivalul Luminii să fie unul reușit”, transmit organizatorii festivalului.