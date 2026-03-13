Lista evenimentelor de weekend. Concerte rock, stand-up comedy cu Bobonete, sporturi gratuite, campionat de table și ateliere

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 13 martie 2026:
- concert Rockoustic tales la Teatrul Municipal Bacovia
- concert Odyssey la Berăria Valhalla;
- Aerostar Bacău vs. Cetatea Suceava în liga a III-a pe Stadionul Aerostar;
- Retro dance night la Dom Bistro & Lounge;
- Caravana frumuseții la DM;
- Campionatul național de table și backgammon la Hotel Fiald & Spa;
- joc gratuit la deschiderea Movi Padel pe str. Nordului;
- joc de baschet pentru adolescenți la Magicball Bacău.
Sâmbătă, 14 martie 2026:
- FC Bacău vs. FC Slatina în liga a II-a la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Aladin la Teatrul Municipal Bacovia;
- Byron duo live la Berăria Valhalla;
- atelier de pictură pe biscuiți la Casa Didulci;
- atelier de vopsire și antichizare pentru începători la Soul Paint;
- atelier de ceramică la Art Hub cafe;
- cursuri gratuite pentru Bacalaureat 2026 la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- Porți deschise la Școala Româno-Americană;
- Campionatul național de table și backgammon la Hotel Fiald & Spa;
- joc gratuit la deschiderea Movi Padel pe str. Nordului.
Duminică, 15 martie 2026:
- Stand-up comedy cu Mihai Bobonete la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- Domnișoara Nastasia la Teatrul Municipal Bacovia;
- Iarmarock DP la Berăria Valhalla;
- cursuri gratuite pentru Bacalaureat 2026 la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- Liga de tineret la fotbal la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Campionatul național de table și backgammon la Hotel Fiald & Spa;
- joc gratuit la deschiderea Movi Padel pe str. Nordului;
- Scufundări gratuite pentru femei la Bazinul de înot;
- Puzzle speed challenge la QTime.
Comentarii
Andrei Barbu a zis
Lasati, nu este chiar „la sfârșitul fiecărei săptămâni”… Doar cand isi mai amintește ghinghes…