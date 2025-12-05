Lista evenimentelor de weekend. Concurs de dans, meci cu Steaua, concerte live și petreceri de Moș Nicolae

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 5 decembrie 2025:
- concert JO la The Society by Piazzetta;
- concert Taxi la Berăria Valhalla;
- Ada Milea live la Teatrul Municipal Bacovia;
- Aerostar vs. CSM Bucovina în Liga a III-a la Stadionul Aerostar;
- deschiderea Concursul național interdisciplinar „Vrănceanu-Procopiu” la Colegiul Ferdinand I;
- ReGala Ferdinand la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- seară live la Club Times;
- Nicholas retro cu Dj DanT și Mc Zedho la Dom Bistro & Lounge.
Sâmbătă, 6 decembrie 2025:
- FC Bacău vs. Steaua București în Liga a II-a la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Hansel și Gretel la Teatrul Municipal Bacovia;
- Frozen dance fest la Sala Sporturilor;
- Proconsul la Noblesse Events Hall;
- Întâlnirea absolvenților moto la Pub Două Roți;
- Art & fushion for education la Teatru Fain;
- Memorialul „Marcel Păunică” la handbal pentru copii la Sala Orizont;
- Hram și aniversare la Catedrala Catolică;
- Workshop „Magic Winter” cu Mia Mandric la Școala Comercială;
- premierea Concursul național interdisciplinar „Vrănceanu-Procopiu” la Colegiul Ferdinand I;
- concert de muzică ușoară și colinde la GreenEyes Pub by Fiald;
- seară live la Club Times;
- aniversare de 7 ani la Casa Didulci;
- winter disco party la Berăria Valhalla.
Duminică, 7 decembrie 2025:
- D-ale Carnavalului, o piesă oropsită la Teatrul Municipal Bacovia;
- concert Andra la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- spectacol pentru copii la Happy Cinema;
- STEMA – storyconcert la Berăria Valhalla;
- Ținutul Spiridușilor Magici la Galeriile Supernova.
