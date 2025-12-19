Lista evenimentelor de weekend. Cros în centrul Bacăului, concerte de colinde și spectacole de Crăciun și la teatru

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Sfârșitul de săptămână aduce în oraș o ofertă culturală și recreativă diversă, cu lansări de carte și vernisaje, concerte și spectacole de teatru, evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, ateliere creative și activități pentru copii, dar și festivaluri, seminare și seri de muzică live.
Vineri, 19 decembrie 2025:
- lansare de carte Val Mănescu la Biblioteca Județeană;
- dublă lansare de carte la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- vernisaj de sculptură la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- Concert de colinde la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- spectacol de Crăciun la Grădinița nr. 29;
- Ieslea din Betleem în fața magazinului Luceafărul;
- Moș Crăciun la Club Hapciu;
- Seri de poveste la Nord Bistro.
Sâmbătă, 20 decembrie 2025:
- concert Fuego la Teatrul de Vară „Radu Beligan”;
- Festivalul Dăruirii în Piața Tricolorului;
- Cei trei purceluși la Teatrrul Municipal Bacovia;
- La trena muzicală la Tucano Coffee Zanzibar;
- Zatos la Club Kremlin;
- atelier de pictură la Arena Business Center;
- atelierul de brăduți la Rendez-vous cu flori;
- Ieslea din Betleem în fața magazinului Luceafărul;
- Seri de poveste la Nord Bistro;
- Trupa V&A la GreenEyes Pub by Fiald;
- Soul Serenade la Gaia Art Cuisine.
Duminică, 21 decembrie 2025:
- Santa Cross în centrul Bacăului;
- Gaițele la Teatrul Municipal Bacovia;
- Concert de colinde la Biserica Romano-Catolică „Sf. Petru și Paul”;
- Ieslea din Betleem în fața magazinului Luceafărul;
- Festivalul Dăruirii în Piața Tricolorului;
- Seminar de arte marțiale la Palatul Copiilor;
- Seminar de arte marțiale la Nova BJJ;
- atelier creativ de Crăciun la Kiddoplay;
- Seri de poveste la Nord Bistro;
- Cosmo și spiridușii Crăciunului la Galeriile Supernova.
