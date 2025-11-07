Lista evenimentelor de weekend. Expoziții, concerte și program plin la teatru

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Agenda include spectacole de teatru, concerte, expoziții și activități dedicate copiilor, atât în spații culturale, cât și în localuri sau centre de recreere.
Vineri, 7 noiembrie 2025:
- Fake storytelling cu Ștefan Huluba la Teatrul Municipal Bacovia;
- FC Bacău II vs. AFC Odorheiu Secuiesc în liga a III-a la Baza Ruși-Ciutea;
- expoziție temporară „Lumea ciupercilor„ la Vivariu;
- concert folk „Totuși iubirea” la Teatrul Fain;
- SPP la Berăria Valhalla;
- atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- fun english la Hobby Club.
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025:
- Hansel și Gretel la Teatrul Municipal Bacovia;
- Maya și Gașca Zurli la Teatrul de Vară;
- expoziție temporară „Lumea ciupercilor” la Vivariu;
- atelier introductiv de Qigong;
- DJ Sava – remember party la Club Kremlin;
- concert Sedativ la Berăria Valhalla;
- concert de muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- seară cu muzică live la Nirvana Pub&Coffee;
- Amnesia la Boris Pub;
- petrecere în pijamale la Club Times.
Duminică, 9 noiembrie 2025:
- KingDama cu CRBL la Dom Bistro & Lounge;
- Căsătoria la Teatrul Municipal Bacovia;
- expoziție temporară „Lumea ciupercilor” la Vivariu;
- Amintiri de sub papuc la Berăria Valhalla;
- Coșulețul cu imaginație la Galeriile Supernova.
