Lista evenimentelor de weekend. Manifestări științifice și culturale, campionat național de judo și concerte

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 26 septembrie 2025:
- Noaptea Cercetătorilor Europeni la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- Baby Fever la Teatrul Municipal Bacovia;
- Ziua Europeană a Limbilor la Colegiul Mihai Eminescu și la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- Întâlnire cu scriitori maghiari la Centrul de Cultură „George Apostu”;
- Campionat național de judo Ne Waza U14-U16 la Sala Sporturilor;
- concert Horia Brenciu la Teatrul de Vară;
- concert Polystate și Snoe Vane la Berăria Valhalla;
- RoManea la Dom Bistro & Lounge.
Sâmbătă, 27 septembrie 2025:
- Ziua Astronomiei la Observatorul Astronomic;
- FC Bacău vs. ASA Târgu Mureș la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Campionat național de judo Ne Waza U14-U16 la Sala Sporturilor;
- Cei trei purceluși la Teatrul Municipal Bacovia;
- Teatrul Maidan – Mireasă fără voie la Teatrul de Vară;
- Conferința „Medicina sufletului” la Hotel Fiald;
- Manelomania la Club Kremlin.
Duminică, 28 septembrie 2025:
- Zeul Măcelului la Teatrul Municipal Bacovia;
- Fetița NuBaNu la Galeriile Supernova.
Lasă un răspuns