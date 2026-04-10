Lista evenimentelor de weekend. Paște cu sport, tabere, tango, concerte și petreceri

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău. Weekendul de Paște 2026 aduce în Bacău o agendă diversă, cu evenimente pentru mai multe gusturi.
Vineri este dedicată sportului și activităților educative, cu meciuri de fotbal, baschet, tabere tematice și olimpiade. Sâmbătă și duminică sunt marcate de petreceri tematice și evenimente festive în cluburi și locații din oraș. Luni, programul continuă cu activități recreative, concerte și noi petreceri.
Vineri, 10 aprilie 2026:
- Liga a II-a: FC Bacău vs. FC Olimpia la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Liga a III-a: FC Bacău 2 vs. CS Aerostar la Stadionul Ruși-Ciutea;
- Joc de baschet pentru adolescenți la Magicball;
- Tabăra Exploratori în acțiune la Valea Budului;
- Tabăra Iepurașii cicliști la Valea Budului;
- Tabăra urbană de Paște la Playcamp;
- Olimpiada Națională de Mecanică la Universitatea „Vasile Alecsandri”.
Sâmbătă, 11 aprilie 2026:
- Unforgettable amnesia la Boris Pub;
- Easter party la Club Times.
Duminică, 12 aprilie 2026:
- Seară festivă de Paște la Complexul EMD;
- Retro easter party la Dom Bistro & Lounge;
- Meet & play de Paște la QTime;
- Easter party la Club Times.
Luni, 13 aprilie 2026:
- Bucuria Paștelui în lumină și culoare la Insula de Agrement;
- Tango argentinian la Central Plaza;
- Concert Specii la Boris Pub;
- Retro bunny party la Dom Bistro & Lounge;
- Easter party la Club Kremlin;
- Meet & play – seară de jocuri la QTime;
- Easter party la Club Times.
