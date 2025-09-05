Lista evenimentelor de weekend. Toamna începe cu artă urbană, evenimente în aer liber la Insulă și mai multe petreceri lăutărești

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 5 septembrie 2025:
- ZidArt 2025 pe străzile Vasile Alecsandri 39, Libertății 1 și Banca Națională 45;
- fotbal în Liga a III-a: CS Aerostar vs. CSM Adjud la Stadionul Aerostar;
- atelier de pictură pentr copii la Arena Business Center;
- vizionare România vs. Canada la Berăria cu Noroc;
- Cântă-mi, lăutare la Club Times.
Sâmbătă, 6 septembrie 2025:
- antrenament la răsărit la Insula de Agrement;
- petrecere ZidArt Spin the wall la Tihna Island;
- prânz incluziv la Insula de Agrement;
- ZidArt 2025 pe străzile Vasile Alecsandri 39, Libertății 1 și Banca Națională 45;
- Hai la caiace la Insula de Agrement;
- Johny Romano live la Noblesse Bacău;
- Balkan party la Dom Bistro & Lounge;
- seară lăutărească la Snobbish Island;
- Cântă-mi, lăutare la Club Times;
- Dj Johnny – Balkanik Euphoria la Club Marinarul;
- party cu Tzancă Uraganu la Las Vegas Games.
Duminică, 7 septembrie 2025:
- Eclipsă totală de lună la Observatorul Astronomic;
- expoziția Dialoguri vizuale la Galeriile Frunzetti;
- ZidArt 2025 pe străzile Vasile Alecsandri 39, Libertății 1 și Banca Națională 45;
- S-a furat mireasa la Club Times.
