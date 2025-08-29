Lista evenimentelor de weekend. ZidArt în mai multe zone din oraș, concerte simfonice în centru și petreceri la Insula de Agrement

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 29 august 2025:
- ZidArt 2025 pe străzile Stadionului 9 și Banca Națională 45,
- Festivalul Serilor Băcăuane cu Filarmonica în Piața Tricolorului;
- Fotbal, liga a III-a: Aerostar Bacău vs. USV Iași la Stadionul Aerostar;
- Atomic party la Dom Bistro & Lounge;
- Tabără de biciclete cu plecare din Bacău spre Valea Budului;
- Atelier de pictură pentru copii la Arena Business Center;
- Ciprian Botezatu la Club Marinarul;
- Birthday party weekend la Club Times;
Sâmbătă, 30 august 2025:
- Live painting ZidArt la Tihna Island;
- Festivalul Serilor Băcăuane cu Ansamblul de percuție „Spirit” în Piața Tricolorului;
- ZidArt 2025 la Colegiul Economic și pe străzile Stadionului 9 și Banca Națională 45,
- Seară de muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- Elchinsoul la Club Marinarul;
- Birthday party weekend la Club Times;
Duminică, 31 august 2025:
- concert Bere Gratis simfonic în Piața Tricolorului;
- ZidArt 2025 la Colegiul Economic și pe străzile Stadionului 9 și Banca Națională 45,
- Târg de jucării uzate la Pallina, pe Insula de Agrement;
Comentarii
Andrei a zis
Vineri seara de la ora 21 în Piața Tricolorului orchestra din Bacău va cânta alături de Luiza Zan, cântăreață și compozitoare, una dintre cele mai apreciate voci de jazz.
Am completat informația dumneavoastră deoarece era trecut doar Festivalul Serilor Băcăuane fără alte amănunte.