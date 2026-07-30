Lovitură pentru profesorul de la „Karpen”, acuzat că a violat o elevă minoră! Judecătorul a respins acordul de recunoaștere, care prevedea 3 ani de închisoare, cu suspendare

Profesorul de geografie Dragoș Dorneanu, fost cadru didactic la Colegiul Național „N.V. Karpen” din Bacău, dar și la alte unități de învățământ, nu va beneficia, cel puțin deocamdată, de acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii. Un judecător a respins acordul, apreciind că pedeapsa negociată – trei ani de închisoare cu suspendare – este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor de care inculpatul este suspectat.

Ancheta a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și l-a vizat pe profesorul de geografie Dragoș Dorneanu, acuzat că, în luna decembrie 2025, ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră din cadrul aceleiași unități de învățământ în care preda.

Potrivit procurorilor, profesorul ar fi profitat de poziția sa de autoritate și de relația de încredere creată cu eleva pentru a comite faptele. În cursul urmăririi penale, acesta a încheiat cu anchetatorii un acord de recunoaștere a vinovăției.

Acordul prevedea o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, precum și interzicerea exercitării unor drepturi pentru o perioadă de patru ani.

Instanța de judecată a analizat însă înțelegerea și a concluzionat că sancțiunea este nejustificat de redusă în raport cu gravitatea acuzațiilor. În consecință, judecătorul a respins acordul de recunoaștere a vinovăției și a dispus trimiterea dosarului înapoi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru continuarea procedurilor legale.

Totodată, instanța a decis relaxarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, iar acesta va avea obligația de a nu părăsi țara.