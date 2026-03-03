Lucrări pe Varianta Ocolitoare Bacău (Autostrada A7). Restricții de circulație pe mai multe sectoare

Au început lucrări de montare a panourilor fonoabsorbante pe Varianta Ocolitoare Bacău, pe sensul de mers Bacău – Iași.

Intervențiile au loc între kilometrii 11+200 și 11+400, pe Calea 1. Pentru desfășurarea lucrărilor, banda de urgență și banda 1 de circulație sunt închise, iar traficul este deviat pe banda a doua.

Totodată, între kilometrii 3+900 și 4+100, se montează plase anticoliziune pentru păsări. În acest sector, restricția vizează doar banda de urgență.

Lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, în intervalul orar 12.30 – 18.00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.