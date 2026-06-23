Lucrările la centrul educațional al Universității „Vasile Alecsandri” din Vatra Dornei au depășit 75% din execuție

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță un progres important în implementarea proiectului „Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei”, investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit reprezentanților instituției, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 75%, cu aproximativ două luni și jumătate înainte de termenul-limită al programului.

Proiectul vizează construirea unui imobil cu regimul de înălțime S+D+P+3E+M în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, în cadrul Componentei C15 – Educație, Investiția 17 – „Asigurarea infrastructurii universitare – construcții noi”.

Președintele Senatului universitar, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, a declarat că lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, stadiul fizic al investiției depășind 75%.

Până la jumătatea lunii iunie au fost finalizate lucrările la fațada clădirii, montarea tâmplăriei și ignifugarea șarpantei. De asemenea, au fost achiziționate echipamentele necesare pentru respectarea standardului NZEB (clădire cu consum de energie aproape zero), printre care pompe de căldură, o centrală electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei și sisteme de automatizare.

„În prezent se lucrează la finisaje, instalații electrice, termice-ventilație și sanitare. Ritmul lucrărilor este unul foarte bun, asigurând finalizarea proiectului la data de 31 august 2026, data finalizării programului PNRR”, a declarat directorul general administrativ al universității, ing. Ciprian Drugă, coordonatorul proiectului.

Reprezentanții universității susțin că noul centru educațional va contribui la modernizarea infrastructurii academice și la creșterea calității procesului educațional, prin crearea unui spațiu modern, incluziv și adaptat cerințelor actuale.

Potrivit rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. ing. habil. Carol Schnakovszky, valoarea totală a investiției este de 16,57 milioane de lei. Din această sumă, peste 13,65 milioane de lei provin din fonduri europene, iar aproape 2,92 milioane de lei reprezintă contribuția proprie a universității.