Managerul public Ciprian Piștea și alte 23 de persoane, trimise în judecată de DNA Bacău în dosarul parcărilor de biciclete

Cirpian Piștea, administratorul public al Primăriei Bacău, a fost trimis în judecată, alături de alți 23 de inculpați, în dosarul care vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Potrivit surselor Ziarului de Bacău, toti angajații primăriei, care au colaborat cu anchetatorii DNA Bacău, au fost schimbați din posturi, sau retrogradați, de conducerea instituției.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui dosar cu 24 de inculpați, între care funcționari publici, societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, care ar fi săvârșit infracțiuni ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 6.3 milioane lei, după cum urmează:
PIȘTEA CIPRIAN-OCTAVIAN, administrator public al municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (4 acte materiale),
- tentativă în formă continuată la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (5 acte materiale din care 4 sub forma participației improprii – complicitate și unul sub forma autoratului),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
FEDIUC IONEL, ȚURCANU CRISTINEL-ADRIAN, consilieri superiori, GHERVAN CĂTĂLIN, urbanist, NICULESCU IULIANA ANTONINA, consilier superior și VĂTĂMĂNESCU GHEORGHIȚĂ-COSTEL, inspector de specialitate, toți în cadrul Primăriei mun. Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- tentativă în formă continuată sau simplă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (complicitate sau autorat) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (primii trei menționați)
S.C GAVCONS TEHNIC S.R.L., S.C VAMIBCONS S.R.L., S.C. BVA LOGISTIK S.R.L., S.C TRUST G.P S.R.L și S.C SERVICII PC S.R.L., administratorii de drept/de fapt ai respectivelor societăți comerciale și 6 (șase) angajați ai acestora, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și/sau fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșite în formă simplă și/sau continuată.
Dosarul vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, contracte derulate în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțat cu fonduri europene.
În condițiile derulării contractelor respective, în cursul lunii decembrie 2023, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, deși ar fi știut că cele 13 parcări publice de biciclete nu erau complete și finalizate, inculpatulPiștea Ciprian-Octavian, în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți inculpați funcționari din primărie, ar fi avizat la plată facturi fiscale, respectiv ar fi certificat realitatea și legalitatea documentelor justificative aferente, emise de societățile comerciale contractoare și, în unele situații, ar fi întocmit documente justificative false pentru a fi îndeplinite aparent condițiile prevăzute de lege în vederea efectuării plății în termenul limită de 31 decembrie 2023.
Facturile emise de societățile comerciale inculpate și toate documentele justificative aferente acestora ar conține mențiuni necorespunzătoare realității, în sensul că au fost livrate echipamentele conform specificațiilor tehnice la data plății, au fost recepționate sau puse în funcțiune, în fapt fiind aduse la fața locului doar anumite părți componente care nu puteau fi achitate.
Raportat la prevederile contractelor de finanțare, cheltuielile în cadrul celor patru proiecte ar fi fost eligibile pentru decontare europeană doar dacă erau efectuate și plătite până la data de 31 decembrie 2023. Ulterior acestei date, sumele achitate deveneau neeligibile și trebuia suportate de la bugetul local al municipiului Bacău.
Scopul emiterii facturilor fiscale și a celorlalte documente justificative ar fi fost decontarea sumelor din cheltuielile eligibile pentru finanțare europeană, toate aceste demersuri fiind efectuate cu încălcarea legii.
La finalul lunii decembrie 2023, deși echipamentele aferente celor 13 parcări de biciclete nu au fost livrate complete, nu au fost montate, nu au fost puse în funcțiune și nu au fost recepționate de funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Bacău, cheltuielile aferente în valoare de 6.279.713 lei (TVA inclus) ar fi fost decontate integral din fondurile municipiului Bacău, urmând a se solicita rambursarea acestor cheltuieli din fonduri europene în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.
Mai mult decât atât, din cercetările efectuate s-a constatat că echipamentele livrate pe de o parte nu ar corespunde cerințelor tehnice ofertate (fiind modificată soluția tehnică fără respectarea prevederilor legale – în documentația de atribuire neprevăzându-se funcționarea acestor echipamente într-un sistem integrat), iar pe de altă parte aceste echipamente nu erau și nu sunt funcționale nici la mai bine de doi ani de la data plății. Adițional, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, echipamentele ar prezenta deficiențe tehnice ce ar putea periclita integritatea fizică a potențialilor utilizatori, precum și potențiale distrugeri ale bicicletelor depozitate în parcări.
Cu toate acestea, inculpații – funcționari din cadrul Primăriei municipiului Bacău ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Nord – Est cereri de rambursare corespunzătoare celor patru proiecte în care ar fi fost făcute mențiuni nereale cu privire la achiziția și plata echipamentelor respective, respectiv ar fi fost utilizate documente nereale/false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.
A.D.R. Nord-Est a respins rambursarea, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dispus excluderea cheltuielilor de la finanțare. Ulterior, respingerea cererilor de rambursare a fost contestată de beneficiar în fața instanțelor de judecată, într-una dintre cauzele judecate definitiv și irevocabil stabilindu-se faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor în POR 2014 – 2020 s-a încheiat la data de 31.12.2023 și faptul că, la data facturării/plății, nu erau îndeplinite condițiile pentru emiterea facturii și efectuarea plății, cheltuielile aferente parcărilor de biciclete fiind considerate în mod corect neeligibile.
Primăria municipiul Bacău ar fi achitat din bugetul municipiului 6.279.713 lei (TVA inclus) sumă reprezentând prejudiciu pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă.
Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților persoane fizice și juridice, măsurile asiguratorii dispuse acoperind în integralitate valoarea prejudiciului pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă.
Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, transmite DNA Bacău.
(sursa: comunicat de presă DNA Bacău)
Comentarii
DNA să vină să vă ia a zis
Adică cum , pe Piștea de la PNL îl ții pe post iar pe oamenii corecți îi retrogradezi?Nasol!
Viorica pnl a zis
PSD a cerut o destituire a unui manager trimis în judecată, PNL nu cere în acest ? Câte furăciuni mai sunt de făcut ?
Denis a zis
Ăsta din poză nu-i ăla cu Insula de agrement unde a pierdut 2 milioane euro?
Anais a zis
Cum e să fii subordonatul acestui inculpat din vreo 5-6 dosare?
catalina a zis
Dar vizitiul cand va fi judecat pentru toate actiunile sale impotriva bacauanilor? Orasul asta este cumplit din toate punctele de vedere. O simbioza cumplita intre USR si PSD.
Avram a zis
Adică inculpații sunt promovați și martorii retrogradați?
Ceaușescu a zis
In urmă cu 3-4 ani fix în perioada asta venea Moș Crăciun cu parfumuri scumpe, amantă, concedii de lux, apartament de lux, BMW, excursii în străinătate iar acum vine Moș Negru cu Dă bă banii înapoi!!!!
Vrem o justitie responsabila a zis
Cum Justiția din Bacău e stat în stat, toti functionarii nu vor păți mare lucru. De aceea sunt asa de senini toti si nu se stresează. Căci toti vor lua maxim cu suspendare dacă nu cumva vor scapa si de dosar la ÎCCJ sau chiar aici in Bacau caci influența politicului in justitie si accesul lor la judecatori e deja dovedit din moment ce, până acum toti inculpatii trimisi in judecată si care au trecut de camera preliminară, nu au primit decât pedepse cu suspendare. Deci: primarul jubilează ca nimeni nu îl trage la raspundere pentru ordinele date (ca in reportajul „Justitie capturată ”stiam toti adevarul dar nimeni nu a spus adevarul). Până acum, au fost condamnati sau trimisi in judecată din primarie, in diverse dosare: 6 directori, administratorul public Pistea, 2 sefi serviciu, 1 consilier local, seful Politiei locale, directorul Spitalului Pneumo, directoarea Caminului de bătrâni, peste 20 de functionari publici, 2 consilieri de la cabinetul primarului angajati pe nedrept pe studii superioare etc.
despre Niculeasca a zis
Prin luna octombrie, madam Niculescu Iuliana facea pe sfânta in comentariile de la un articol din Ziarul de Bacau:
https://ziaruldebacau.ro/prejudiciu-de-67-milioane-de-lei-in-dosarul-parcarilor-de-biciclete-consiliul-local-bacau-voteaza-daca-se-constituie-parte-civila-pentru-a-recupera-paguba/
Se certa cu cititorii si gasea explicatii pentru inculparea sa de catre DNA. La acea dată nu stiam ca e printre cei inculpati si acum nu mai poate să mintă si să gaseasca explicatii de 2 lei pentru falsurile din acest dosar. E aceeasi care s-a „ocupat” si de proiectul de la Insula de Agrement – un esec total dupa cum se vede.
Iar Fediuc Ionel a fost promovat la un moment prin 2023 dat de Vizitiu în functia de director executiv adjunct (se gasesc documente semnate de el pe site-ul primariei). Mamă, ce e in primaria asta.
Niculescu a zis
Eu sunt „madam Niculescu, profesionista si corecta si nu care „face pe sfanta”. Îmi voi dovedi nevinovăția si daca nu îmi cunoașteți activitatea, va rog sa nu faceți afirmații daca nu ma cunoașteți. Nu cunoașteți nici atribuțiile fiecăruia.
EU a zis
In alte ere erau decapitați sau aruncați in groapa cu lei!Acum nu vor păți absolut nimic!Justitia și legile sunt pt.fraieri! Trebuie să fii cretin să mai ai încredere in justitia si in statul român!
Niculescu Iuliana a zis
Cand proiectantul into meste un proiect sub orice critica iar constructorul este depășit de niste constructii relativ simple, nu are cum sa nu se piardă proiectul. Poate ca „Niculeasca”nefiind nici manager de proiect si nici diriginte de șantier a fost acolo cel mai Gica Contra pentru corectării la ce s e poate. In cazul acesta vom dovedi cine nu este vinovat in funcție de atribuții. Si acolo s au si câștigat niste procese !