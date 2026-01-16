Mandat nou în Consiliul Local: Adrian Gabor (PSD), validat înaintea votului pentru împrumutul de 55 de milioane de euro

Ședința de astăzi a Consiliului Local Bacău va începe cu depunerea jurământului de consilier local de către Adrian Gabor. Acesta îl va înlocui pe fostul consilier Gigi-Nucu Candet (PSD), care și-a depus demisia înainte de sărbători.

Adrian Gabor este cadru didactic și director al Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CȘEI) Nr. 1 Bacău, cunoscut în comunitate pentru activitatea sa în domeniul educațional. Potrivit declarației de avere din 2024, acesta deține 3 imobile, un autoturism BMW X3 și consemnează venituri atât din activitatea de profesor și director, cât și din închirierea unui imobil.

Intrarea lui Adrian Gabor și reîntregirea componenței Consiliului Local sunt esențiale pentru calculele pe care forțele politice le fac pentru aprobarea proiectelor inițiate de primarul Viziteu, în special a noului împrumut de 55 de milioane de euro, respins la un vot diferență în cadrul ultimei ședințe din 2025 și reintrodus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Ziarul de Bacău urmează să publice un interviu cu Gigi-Nucu Candet, în care va detalia motivele care l-au determinat să renunțe la mandatul de consilier.