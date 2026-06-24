UPDATE! Mașină răsturnată pe strada 9 Mai, în fața Pieței Centrale! Accident soldat cu trei victime

Un accident în care au fost implicate 3 autoturisme a avut loc în această dimineață pe strada 9 Mai, la Piața Centrală. Conform primelor informații oferite de IPJ Bacău, cauza a fost neasigurarea la schimbarea benzii de mers.

Accidentul s-a soldat cu 3 victime, dintre care una minoră.

UPDATE! Accidentul a fost provocat de un conducător auto, de 27 de ani, din Suceava. Acesta a intrat într-o mașină condusă regulamentar de o șoferiță de 34 de ani din Bacău, care în urma coliziunii s-a răsturnat cu autoturismul.

Tânărul din Suceava, în urma impactului, a fost proiectat într-o utilitară, condusă de un șofer de 33 de ani din Mărgineni.

Conform IPJ Bacău s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Rezultatul etilotestului nu a indicat că vreunul dintre șoferi era băut.