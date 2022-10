Măsuri după atentatul mafiot din Bacău. Directorul de la Protecția Copilului este păzit de poliție 24 de ore din 24

Cristian Codreanu, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău beneficiază de protecție specială după ce mașina sa de serviciu a fost incendiată. La două săptămâni distanță, au fost incendiate alte 9 mașini ale instituției. Anchetatorii caută făptașii, scrie ziarul Libertatea.

Cele două incendii vin pe fondul unui climat tensionat la DGASPC Bacău, instituție aflată de un an în plin proces de reorganizare, de când la conducerea ei a fost numit un director dintr-un alt județ.

În vârstă de 45 de ani, Cristian Codreanu a fost numit director general la DGASPC Bacău din iulie anul trecut. Numirea sa în fruntea instituției publice cu cei mai mulți angajați din Bacău – aproape 2.000 – a creat „o furtună”, susține directorul.

„Orice om nou la conducerea instituției creează o furtună, ca să zic așa. Am corectat de două ori organigrama, am reorganizat 300 de posturi. Suntem în plină reorganizare în momentul acesta. Am găsit și niște oameni mai reticenți la schimbare. Nefiind din Bacău, am avut și replica aceasta, că ce caut eu aici, «nu mai sunt directori la Bacău, s-au trezit să-i aducă pe alții?»”, explică Cristian Codreanu.

El însuși a ajuns să fie păzit 24 de ore din 24 de polițiști, în baza unui ordin de protecție și pază. Anchetatorii au apreciat că este o măsură de siguranță necesară, pe fondul celor două incidente.

„Nu pot să zic că mă simt amenințat, dar nu sunt într-o poziție tocmai confortabilă în momentul acesta. Este o situație incomodă. Recunosc, sunt mult mai atent față de perioada de dinainte, sunt mult mai atent în jurul meu. Este un ordin de protecție. Sunt vehiculate mai multe variante. Aștepăm să se finalizeze ancheta ca să vedem ce s-a întâmplat”, a declarat Codreanu.

La o lună de la incendierea celor zece mașini, anchetatorii nu au descoperit încă cine a dat dat foc. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Într-un răspuns comunicat ziarului Libertatea, oficialii unității de parchet au transmis că „urmărirea penală se desfășoară în prezent in rem (cu privire la faptă)” și că „pentru asigurarea bunei desfășurări a anchetei, nu pot fi comunicate la acest moment alte informații”.