Max Bet și Million Casino cer revocarea hotărârii prin care păcănelele au fost interzise în municipiul Bacău și acuză primăria de manipularea cifrelor. Miza: peste 10 milioane de euro pe an

Operatorii de jocuri de noroc Max Bet și Million Casino au depus plângeri prealabile prin care solicită revocarea HCL 119/2026, actul prin care municipalitatea băcăuană a decis interzicerea activităților de jocuri de noroc în locații fizice de pe raza orașului. Documentele au fost incluse pe ordinea de zi a Consiliului Local de săptămâna viitoare, însă primarul Viziteu propune respingerea lor ca neîntemeiate.

Max Bet invocă pierderi de peste 2 milioane de euro

În plângerea depusă la Primăria Bacău, Max Bet susține că interdicția produce „prejudicii uriașe” și că afectează grav activitatea companiei în municipiu. Firma arată că operează patru puncte de lucru în Bacău și are 42 de angajați. Compania invocă contracte de chirie pe termen lung, contracte pentru pază, curățenie și servicii, investiții în amenajarea sălilor, respectiv obligații financiare asumate în baza licenței ONJN.

În document sunt prezentate și sume concrete pe care operatorul spune că le-ar pierde dacă sălile se închid: peste 2,2 milioane euro penalități pentru un spațiu din Arena Mall, aproximativ 98.000 euro pentru locația din Supernova Milcov, alte zeci de mii de euro rezultate din preavize și contracte comerciale.

Max Bet susține că hotărârea Consiliului Local restrânge ilegal libertatea economică și că măsura este „profund discriminatorie”, deoarece interzice jocurile de noroc clasice, dar permite în continuare jocurile online. Compania mai afirmă că nu există un studiu real privind dependența de jocuri în Bacău, măsura este disproporționată, Consiliul Local nu ar avea competența de a restrânge un drept fundamental și că procedura de transparență decizională a fost încălcată.

Million Casino susține că Primăria a manipulat cifrele

Și compania Intergame Select SRL, operatorul brandului Million Casino, a cerut revocarea hotărârii adoptate de Consiliul Local. Firma susține în principal că procedura de transparență a fost făcută într-un termen prea scurt, că nu a existat o urgență reală pentru adoptarea rapidă a actului și că primăria ar fi folosit date „eronate” privind piața jocurilor de noroc.

În document, compania îl acuză pe primarul Lucian Stanciu-Viziteu că a prezentat public cifre exagerate despre dimensiunea industriei. Potrivit operatorului, edilul ar fi vorbit despre „45 de milioane de euro” care ies anual din economia locală prin jocuri de noroc, în timp ce valoarea reală ar fi de aproximativ 9,9 milioane euro pe an.

Million Casino contestă și afirmația potrivit căreia un singur operator ar câștiga „1 milion de euro net” anual în Bacău, susținând că profitul net total al tuturor operatorilor din municipiu ar fi de circa 1,5 milioane euro anual, adică 15% din cifra de afaceri. Compania mai afirmă că densitatea aparatelor de joc din Bacău este sub media națională, că nu există dovezi statistice privind o problemă locală gravă de dependență și că studiul de impact nu conține date reale despre consumul problematic.

Primăria: Consiliul Local avea tot dreptul legal să interzică jocurile de noroc

În referatele care însoțesc proiectele de hotărâre, Direcția Juridică din Primăria Bacău respinge toate argumentele invocate de operatori, susținând că simpla licențiere la ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) nu oferă un drept absolut de funcționare, OUG 77/2009 dând posibilitatea autorităților locale să decidă dacă permit sau nu jocurile de noroc pe raza UAT-urilor. În plus, funcționarii spun că operatorii pot continua activitatea până la expirarea autorizațiilor existente și că măsura urmărește „protejarea interesului public local”.

Combaterea dependenței de jocurile de noroc, protejarea familiilor, reducerea impactului social al jocurilor de noroc și al infracționalității, respectiv menținerea ordinii publice se numără printre argumentele invocate de municipalitate pentru interzicerea acestor activități și reluate în proiectele de respingere a celor două plângeri prealabile.

Dacă plângerile vor fi respinse de Consiliul Local, următorul pas pentru operatori va fi acționarea municipalității în instanță și solicitarea suspendării hotărârii care interzice păcănelele în municipiul Bacău.