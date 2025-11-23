Microbuz cu 18 pasageri cuprins de flăcări pe DN 11A, în județul Bacău. Trafic restricționat între Huruiești și Homocea

Un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova, a luat foc în mers duminică dimineață pe DN 11A Adjud–Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Foto arhivă

Toate persoanele aflate în vehicul au reușit să se autoevacueze la timp, astfel că niciun pasager nu a fost rănit. La fața locului intervin echipaje pentru lichidarea incendiului și pentru asigurarea zonei.

Traficul rutier este restricționat pe direcția de mers către Bârlad, circulația desfășurându-se alternativ pe celălalt fir.

Revenim cu detalii pe măsură ce apar informații noi.