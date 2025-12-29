Ministrul Sănătății, despre transportarea în Belgia a victimelor exploziei de la Onești: „Un transfer complex, realizat într-un timp critic”

Ministrul Sănătății le-a mulțumit celor care au făcut posibilă misiunea umanitară de transferare la Bruxelles a doi pacienți cu arsuri grave, victime ale exploziei de la Onești, județul Bacău (detalii despre misiune, AICI). Alexandru Rogobete a precizat că „în România, construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%”.

„Cei doi pacienți cu arsuri severe, cu peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați în condiții de siguranță la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament specializat de înalt nivel. Mulțumesc Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi”, a transmis, duminică, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Amintim că o aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a transporta la a Bruxelles doi pacienţi cu arsuri.

Misiunea s-a derulat pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles.

Românii au mai multe cazuri de arsuri severe decât restul europenilor

În comunicatul de duminică, ministrul Sănătății a explicat că, în paralel, în ultimele zile, la nivel național se înregistrează un număr crescut de pacienți cu arsuri severe „generate de violență, autoagresiune, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții apărute ca urmare a neglijenței”.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora. România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, depășind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective”.

Alexandru Rogobete a mai precizat că în România, construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș.