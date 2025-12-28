Victimele exploziei din Onești au fost transferate în Belgia cu un avion Spartan

O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a transporta la a Bruxelles doi pacienţi cu arsuri. Este vorba despre victimele exploziei de la Onești (detalii AICI).

Misiunea de transport umanitar s-a derulat pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles, precizează Forțele Aeriene Române, într-o postare pe Facebook. Aeronava a decolat de la Bacău în jurul orei 17:30, a menţionat sursa citată.

Echipa medicală care monitorizează pacienţii pe timpul zborului a fost formată din specialişti ai Forţelor Aeriene Române şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă – Bucureşti, a informat Biroul de presă al MApN.

Explozia a avut loc în data de 25 decembrie, cu puțin înainte de miezul nopții, într-un apartament de pe strada Păcii din Onești. Cele două persoane aflate în locuință s-au autoevacuat, însă au suferit arsuri severe și au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Transferul în străinătate a fost decis după ce, la nivel național, nu a fost identificat niciun loc disponibil într-un centru pentru mari arși.