Misiune umanitară: Tânăr internat la SJU Bacău cu arsuri pe 70% din corp, transferat la Grand Hopital de Charleroi, Belgia

Doi pacienți cu arsuri grave, unul internat la Spitalul Județean de Urgență Bacău și altul internat la Spitalul Clinic de Urgență București, au fost transferați în unități medicale din Regatul Belgiei și Republica Federală Germania cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Decizia transferului a fost luată în urma evaluării medicale efectuate de către specialiști, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea unor protocoale terapeutice specifice centrelor de mari arși.

Situația medicală a pacienților transferați:

pacient (25 ani), conștient și cooperant, având arsuri grad IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corporală, prin electrocutare. Transferat de la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri București către Klinikum Offenbach, Germania.

pacient (25 ani), intubat și ventilat mecanic, având arsuri grad IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, în urma exploziei unei butelii în spațiu închis. Transferat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău către Grand Hopital de Charleroi, Belgia.

Pacientul de la Bacău a fost transportat pe calea aerului cu elicopterul SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI fiind preluat de pe heliportul unității medicale până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, iar pacientul de la București a fost preluat cu o ambulanță de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul ISU București-Ilfov și transportat către aeronava C-27J Spartan.

Îmbarcarea pacienților a fost efectuată la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Asistența medicală pe timpul zborului este asigurată de o echipă medicală complexă, formată din 3 medici și 2 asistenți din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București și personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale. Astfel, avionul a decolat cu cei doi pacienți către Belgia și Germania.

Misiunea complexă este rezultatul cooperării interinstituționale dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație al MAI și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit DSU, ambii pacienți au ajuns cu bine la destinații. Pe întreaga durată a zborului, starea pacienților a fost monitorizată permanent de către echipa medicală, aceștia fiind transportați în condiții de maximă siguranță.