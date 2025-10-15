MONITORIZARE. Ce se mai construiește în Bacău: Dedeman ridică vile și debarcader, iar Calea Moinești va avea încă un supermarket, în timp ce primăria dă autorizații pe străzi de 3 metri și multe intrări în legalitate

Periodic, Ziarul de Bacău prezintă cele mai importante construcții care urmează să fie executate în municipiul Bacău, pe baza listei de autorizații emise de primărie. Pe timpul verii, mai precis în lunile iunie, iulie și august, Primăria Bacău a fost activă și a emis 92 de autorizații de construire.

Prima constatare este că Bacăul se confruntă cu o avalanșă de intrări în legalitate pentru construcții realizate de-a lungul timpului fără autorizație, de la locuințe individuale, mansarde, până la garaje și extinderi de case, adesea inestetice și ridicate haotic, unele dintre ele ridicând mari semne de întrebare privind modul de ocupare a terenurilor.

Totodată, Primăria continuă să emită autorizații pentru locuințe noi pe străzi extrem de înguste, de doar trei metri lățime, cum este cazul străzii Gheorghe Vrănceanu din cartierul Șerbănești (care încă figurează drept „Dorului” pe anumite aplicații de hărți), accentuându-se problemele de acces și urbanism din zonă.

Investiții și construcții publice

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) se apucă de schimbarea țevilor de apă și de canalizare de pe str. Tecuciului, parte din lotul 1 al proiectului de extindere și reabilitare a rețelelor în zona întregului cartier Șerbănești.

Primăria Bacău și-a reautorizat proiectul de construire a accesului pe strada Prelungirea Bradului 101-103, promisă să intre în modernizare cu rețele de apă, canalizare și iluminat public încă din primul an de mandat al administrației Viziteu. În bugetul local de anul acesta, sunt alocați 2,18 milioane lei pentru acest obiectiv de investiții, însă niciun contract pentru execuția lucrărilor nu apare ca fiind atribuit în SEAP sau pe site-ul municipalității.

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 de pe strada Henri Coandă, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău a autorizat lucrările pentru schimbarea gardului vechi, urmând ca 458 metri liniari de împrejmuire să dea un alt aer zonei datorită schemă de vopsire multicoloră.

Construcții de zeci de milioane în Șerbănești și pe Calea Moinești

Pe Calea Moinești, în locul fostei baze Baixa/Vasion, compania Rewe ridică un supermarket Penny pe o suprafață de 1.418 mp, cu 72 de locuri de parcare și o mie de metri pătrați de spațiu verde. La colțul străzii urmează să fie amplasat și un totem publicitar care ajunge la o înălțime de peste 7 metri.

La Șerbănești, în vecinătatea Lacului Bacău II, Dedeman a reușit să autorizeze, după mai mulți ani de demersuri, construirea unui amplu ansamblu rezidențial pe un teren de aproximativ 72,7 hectare, care va cuprinde 14 vile individuale cu regim de înălțime P+1E și S+P+1E, un club de agrement modern cu subsol și parter, o clădire destinată unui teren de tenis acoperit, precum și construcții și rețele tehnico-edilitare aferente, drumuri, trotuare, spații verzi și 98 de locuri de parcare, proiectul urmând să beneficieze de toate racordurile la utilități și de o împrejmuire perimetrală completă.

De asemenea, a fost autorizată continuarea lucrărilor și modificarea temei pentru construirea unui dig de protecție, a unui lac de agrement și a unor amenajări conexe, destinate scoaterii terenurilor din zona inundabilă, pentru același proiect al companiei Dedeman. Proiectul include și un ponton cu regim de înălțime parter, cu o suprafață construită de 38 de mp, o cameră tehnică și o zonă de andocare.

Aproape de centrul orașului, pe strada Traian 20, primăria a dat undă verde transformării unei spălătorii auto în laborator de cofetărie și patiserie, cu 4 locuri de parcare desenate pe planșă în formă de evantai.

Delgaz taie asfaltul pentru conducte, cabluri și stații electrice

Delgaz Grid are în derulare mai multe lucrări autorizate de modernizare și extindere a infrastructurii energetice din municipiu. Printre acestea se numără realizarea de branșamente electrice pentru patru stații de încărcare a mașinilor electrice la stația OMV din Prelungirea Bradului (zona Ciao), menite să susțină mobilitatea electrică.

Compania desfășoară, de asemenea, lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă pe străzile Ecaterina Teodoroiu și Erou Gheorghe Nechita, pentru creșterea siguranței și eficienței rețelei. Totodată, Delgaz a autorizat mutarea unei rețele electrice pe Calea Moinești, pentru a permite amenajarea noului sens giratoriu de la Pambac, și derulează o extindere a rețelei și racord de gaze naturale pe strada Ceahlăului, în vederea racordării noilor consumatori.

Construcții aflate în picioare, dar autorizate ca și cum nu ar exista

Ca la fiecare monitorizare de acest gen, Ziarul de Bacău trece în revistă și anumite anomalii sau construcții discutabile autorizate de autoritatea locală.

MaxBet a obținut, la finalul lunii august, autorizația pentru amplasarea unei firme luminoase pentru locația din zona Milcov (ex-Cora) care, la o consultare a aplicației Google StreetView, poate fi observată ca existând încă din primăvara anului 2024. Conform legii, astfel de situații pot fi rezolvate doar în cazul unei proceduri oficiale de intrare în legalitate.

Un caz asemănător poate fi identificat și pe str. Corbului, unde din stradă poate fi observată încă din 2024 construcția care a fost autorizată pe 7 august 2025, și anume o locuință individuală cu un etaj care, în loc să fie identificată și băgată sau nu într-o procedură de intrare în legalitate, este autorizată ca și cum pe terenul respectiv nu ar exista nimic la data emiterii autorizației. Iar astfel de cazuri mai sunt pe teritoriul municipiului Bacău.