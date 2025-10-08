Mortiere fabricate în Bacău, trimise în Israel: export de armament în plin război din Gaza

Un transport de mortiere tractabile de 120 mm, fabricate în Bacău, a ajuns în august 2025 în portul Haifa, Israel, potrivit unei investigații publicate de site-ul Snoop, în colaborare cu jurnaliștii irlandezi de la The Ditch.

foto: fabrica Elmet International SRL din Bacău

Documentele analizate arată că încărcătura de două tone a plecat pe 5 august de la subsidiara băcăuană Elmet International SRL, parte a grupului israelian Elbit Systems, lider mondial în industria de apărare. Transportul a fost expediat din România (ROBCM) către Constanța, iar de acolo a fost preluat de o companie daneză de logistică și descărcat la Haifa pe 11 august.

Elmet Bacău produce componente și subansamble pentru mortiere de 120 mm, folosite de Forțele de Apărare Israeliene (IDF). Conform datelor obținute de Snoop, lotul a fost etichetat „120 mm Towable Mortars A7/A2”, ceea ce ar putea indica fie un export complet, fie trimiterea unor kituri pentru integrare.

Investigația ridică semne de întrebare privind licențele de export militar acordate de autoritățile române în contextul războiului din Gaza. Deși ONU a cerut oprirea fluxului de arme către zona de conflict, instituțiile din România — inclusiv MAE, MApN și Guvernul — nu au oferit explicații despre evaluările de risc și aprobările acordate.

Departamentul ANCEX, aflat în subordinea MAE, este responsabil de controlul exporturilor militare. Până în 2023, rapoartele privind aceste operațiuni erau publice, însă documentele pentru 2024 și 2025 lipsesc de pe site-ul instituției.

Investigația completă poate fi citită pe Snoop.ro