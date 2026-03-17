Nadia Comăneci, la Parlamentul European. Evenimentul, găzduit de eurodeputații Dragoș Benea și Victor Negrescu – UPDATE

UPDATE: Eurodeputatul Dragoș Benea a anunțat că a organizat la Bruxelles, alături de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, un eveniment dedicat împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Evenimentul, desfășurat sub genericul „Valori europene și Excelența: Moștenirea Nadiei Comăneci după 50 de ani”, a avut loc la Parlamentul European și a reunit mai multe nume importante ale sportului românesc.

Potrivit eurodeputatului Dragoș Benea, la Bruxelles a fost prezentă chiar Nadia Comăneci, însoțită de o delegație a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, din care au făcut parte foști mari sportivi precum Mihai Covaliu, Ana-Maria Brânză, Andreea Răducanu, Cătălina Ponor, Marius Urzică și Marian Drăgulescu.

De asemenea, la eveniment au participat și gimnaste junioare de la CSM Onești.

În cadrul vizitei, delegația sportivilor români s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Cu această ocazie, Benea i-a oferit acesteia un exemplar al albumului fotografic „Bacău, Mărturisiri”, lansat în urmă cu aproape două decenii și care o are pe Nadia Comăneci pe copertă.

„Am celebrat împlinirea a jumătate de secol de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Olimpiada de la Montreal din 1976, remarcând că moștenirea Nadiei continuă să inspire noile generații de gimnaste”, a transmis eurodeputatul într-o postare publică.

Benea a precizat că s-a bucurat în mod special că a putut facilita deplasarea la Bruxelles a tinerelor sportive de la CSM Onești, care au avut astfel ocazia să o întâlnească pe Nadia Comăneci – campioana care a plecat din Onești pentru a scrie istorie în sportul mondial.

Știrea inițială:

Nadia Comăneci a fost prezentă, luni, la Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

FOTO: Albumul „Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană”, editat de Consiliul Județean în 2007, a ajuns la Parlamentul European

La 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal, Nadia este prezentă la Bruxelles pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care reunesc legende ale sportului românesc, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi care duc mai departe spiritul excelenţei.

Evenimentele sunt găzduite de europarlamentarii Victor Negrescu, vicepreședinte al PE, și Dragoș Benea, președinte al Comisiei REGI.

Nadia s-a întâlnit cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a oferit o eşarfă, un tricou, dar şi o carte despre performanţa marii campioane.

La Bruxelles, alături de Nadia se mai află şi alte personalităţi ale sportului românesc, între care Marius Urzică, Ana Maria Brânză, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar dar şi preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci scria istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, obţinând primul 10 perfect din gimnastica olimpică, la doar 14 ani.

În acest, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

A fost începutul unei legende care a cucerit lumea — iar tabela, nepregătită pentru perfecţiune, a afişat un incredibil „1.00”.

În total, Nadia a primit şapte note de 10, dintre care trei la bârnă.