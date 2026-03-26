Noi detalii despre avaria care a lăsat o mare parte a Bacăului fără curent electric. Explicațiile Delgaz Grid

Un incident urmat de un incendiu produs ieri după-amiază în stația de transformare Letea din Bacău a lăsat fără energie electrică mai multe zone din municipiu, potrivit unui comunicat transmis de Delgaz Grid.

Conform companiei, incendiul a provocat distrugeri semnificative nu doar la cablurile de energie din stație, ci și la cabluri de semnalizare și comandă, precum și la echipamente din mai multe posturi de transformare din oraș.

Echipele Delgaz Grid au intervenit imediat după producerea incidentului pentru limitarea efectelor și remedierea avariilor. Intervențiile au fost complexe și de amploare, fiind necesare lucrări la toate categoriile de instalații afectate. Doar în stația Letea au fost efectuate 24 de reparații la cabluri de medie tensiune.

Deși au fost mobilizate toate resursele disponibile, durata operațiunilor a fost de aproximativ 12 ore, în contextul gravității și complexității avariilor. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în cursul nopții, în jurul orei 1:30.

Reprezentanții companiei subliniază că structura rețelei electrice din municipiu, care permite alimentarea pe mai multe căi alternative în caz de avarii, reduce semnificativ probabilitatea unor incidente de asemenea amploare, însă nu o poate elimina complet.

Stația de transformare Letea este inclusă într-un program amplu de modernizare cu finanțare europeană. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar investiția se află în prezent în faza de proiectare.

Totodată, la nivelul companiei a fost constituită o comisie tehnică pentru a analiza cauzele incidentului și pentru a stabili măsuri care să reducă riscul unor situații similare în viitor.

Delgaz Grid își cere scuze consumatorilor afectați pentru disconfortul creat și transmite că a depus toate eforturile pentru reluarea alimentării într-un timp cât mai scurt.