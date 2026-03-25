Pană majoră de curent în mai multe zone ale Bacăului. Cauza ar fi un incendiu la un transformator

O pană majoră de curent a lăsat în beznă mai multe cartiere ale municipiului Bacău. Cauza este un incendiu la un transformator.

Foto arhivă

Pe rețelele sociale este semnalată întreruperea furnizării curentului electric pe străzile Narciselor, Bucegi, Pictor Andreescu, Miron Costin șamd. Întreruperi de curent au fost și la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Cauza avariei este un incendiu produs la un transformator, pe strada Abatorului. Echipajele ISU Bacău au intervenit, iar echipele Delgaz Grid încearcă acum să remedieze avaria. Abonații au primit mesaje că alimentarea se va relua la noapte, la ora 2:00.

Vom reveni.