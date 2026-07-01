Noua organigramă a Primăriei Bacău, votată cu scandal! S-au eliminat 100 de posturi, mai multe direcții și servicii au fost desființate

Consiliul Local Bacău a aprobat marți, la limită, noua organigramă a Primăriei. Proiectul a trecut cu doar 12 voturi favorabile, după certuri repetate între consilieri și retrageri succesive ale proiectului făcute chiar de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Noua organigramă fusese pe ordinea de zi și în ședința de săptămâna trecută, însă atunci edilul a retras proiectul înainte de vot. Marți, documentul a revenit pe ordinea de zi, însă situația s-a repetat. Primarul a anunțat din nou retragerea proiectului, motivând că unii consilieri locali folosesc un limbaj jignitor la adresa colegilor și că, în aceste condiții, nu poate continua dezbaterea.

Ulterior, edilul a propus ca aleșii să se întâlnească într-un birou al Primăriei, fără camere de filmat. După discuțiile purtate cu ușile închise, proiectul a fost adoptat cu 12 voturi pentru.

Reduceri de posturi și economii la buget

Potrivit informațiilor transmise consilierilor locali de executivul Primăriei, organigrama reduce numărul posturilor din aparatul de specialitate de la 540 la 440, în conformitate cu solicitările transmise de Instituția Prefectului privind diminuarea cu aproximativ 10% a numărului de posturi.

În total, sunt eliminate 100 de posturi din organigramă, iar administrația estimează economii de aproximativ 1,2 milioane de lei în fiecare lună.

Printre cele mai importante modificări se numără desființarea funcțiilor de director de la Patrimoniu, Întreținere Patrimoniu, Administrare Baze Sportive, Administrare Piețe și Intervenții Auto și Utilaje. Odată cu restructurarea acestor direcții și servicii dispar și posturile de conducere aferente, fiind eliminate în total cinci funcții de director.

De asemenea, sunt desființate Serviciul de Gestionare a Câinilor, ca urmare a delegării activității către Serviciul Public de Salubrizare și Protecția Mediului, Serviciul de Tineret și Informare Cetățeni, Direcția de Dezvoltare Strategică, Serviciul de Implementare Proiecte, structura de Monitorizare și Coordonare, serviciul de Mentenanță și Reparații, serviciul de Elaborare Proiecte, precum și o structură din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale.

Noua organizare aduce însă și câteva structuri noi. Compartimentele de Aprovizionare și IT sunt transformate în servicii, argumentul executivului fiind volumul tot mai mare de investiții care implică infrastructură și tehnologii informatice. Direcția Economică va avea trei servicii, după preluarea unui compartiment de la Impozite și Taxe Locale.

Totodată, este înființat un Serviciu de Tutelă și Curatelă, care va funcționa în cadrul Direcției Juridice, alături de Unitatea Municipală de Monitorizare.

Executivul precizează că Serviciul Municipal de Utilități Publice, instituțiile de cultură și cele de asistență socială nu sunt afectate de reorganizare.

Conform noii organigrame, Primăria Bacău va avea 28 de funcții publice de conducere, dintre care doar jumătate sunt ocupate, 225 de funcții publice de execuție, din care 24 vacante, șase funcții contractuale de conducere, dintre care trei ocupate, și 217 funcții contractuale de execuție, dintre care 11 vacante.

Consilieri nemulțumiți de activitatea Primăriei

Dezbaterile din plen au fost tensionate, mai mulți consilieri locali contestând atât oportunitatea reorganizării, cât și modul în care aceasta a fost pregătită. Consilierul local Cristi Manolache a acuzat că argumentele prezentate de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu pentru susținerea noii organigrame „nu au fost decât minciuni și interese ascunse”, afirmând că activitatea aparatului de specialitate al Primăriei a dus administrația „spre un dezastru”.

La rândul său, Sergiu Sechelariu a declarat că nu are încredere în actuala structură a instituției și că reorganizarea ar fi trebuit discutată mai întâi cu aleșii locali. „Nu se vede nimic în oraș. Încercați să găsiți oameni care să facă treabă. Dacă rămân aceiași oameni, nu este în regulă. Nu se face nimic”, a spus acesta, explicând că din acest motiv s-a opus proiectului.

La declarațiile lui Sechelariu, a răspuns Gheorghe Huluță, de la AUR, care a susținut că activitatea administrației este afectată și de numeroasele dosare penale în care sunt implicați angajați ai Primăriei. „Nu ai văzut câte dosare penale sunt în Primărie? De asta nu se lucrează”, i-a răspuns consilierul.