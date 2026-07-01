Noua organigramă a Primăriei Bacău, votată cu scandal! S-au eliminat 100 de posturi, mai multe direcții și servicii au fost desființate

Consiliul Local Bacău a aprobat marți, la limită, noua organigramă a Primăriei. Proiectul a trecut cu doar 12 voturi favorabile, după certuri repetate între consilieri și retrageri succesive ale proiectului făcute chiar de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.
Noua organigramă fusese pe ordinea de zi și în ședința de săptămâna trecută, însă atunci edilul a retras proiectul înainte de vot. Marți, documentul a revenit pe ordinea de zi, însă situația s-a repetat. Primarul a anunțat din nou retragerea proiectului, motivând că unii consilieri locali folosesc un limbaj jignitor la adresa colegilor și că, în aceste condiții, nu poate continua dezbaterea.
Ulterior, edilul a propus ca aleșii să se întâlnească într-un birou al Primăriei, fără camere de filmat. După discuțiile purtate cu ușile închise, proiectul a fost adoptat cu 12 voturi pentru.
Reduceri de posturi și economii la buget
Potrivit informațiilor transmise consilierilor locali de executivul Primăriei, organigrama reduce numărul posturilor din aparatul de specialitate de la 540 la 440, în conformitate cu solicitările transmise de Instituția Prefectului privind diminuarea cu aproximativ 10% a numărului de posturi.
În total, sunt eliminate 100 de posturi din organigramă, iar administrația estimează economii de aproximativ 1,2 milioane de lei în fiecare lună.
Printre cele mai importante modificări se numără desființarea funcțiilor de director de la Patrimoniu, Întreținere Patrimoniu, Administrare Baze Sportive, Administrare Piețe și Intervenții Auto și Utilaje. Odată cu restructurarea acestor direcții și servicii dispar și posturile de conducere aferente, fiind eliminate în total cinci funcții de director.
De asemenea, sunt desființate Serviciul de Gestionare a Câinilor, ca urmare a delegării activității către Serviciul Public de Salubrizare și Protecția Mediului, Serviciul de Tineret și Informare Cetățeni, Direcția de Dezvoltare Strategică, Serviciul de Implementare Proiecte, structura de Monitorizare și Coordonare, serviciul de Mentenanță și Reparații, serviciul de Elaborare Proiecte, precum și o structură din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale.
Noua organizare aduce însă și câteva structuri noi. Compartimentele de Aprovizionare și IT sunt transformate în servicii, argumentul executivului fiind volumul tot mai mare de investiții care implică infrastructură și tehnologii informatice. Direcția Economică va avea trei servicii, după preluarea unui compartiment de la Impozite și Taxe Locale.
Totodată, este înființat un Serviciu de Tutelă și Curatelă, care va funcționa în cadrul Direcției Juridice, alături de Unitatea Municipală de Monitorizare.
Executivul precizează că Serviciul Municipal de Utilități Publice, instituțiile de cultură și cele de asistență socială nu sunt afectate de reorganizare.
Conform noii organigrame, Primăria Bacău va avea 28 de funcții publice de conducere, dintre care doar jumătate sunt ocupate, 225 de funcții publice de execuție, din care 24 vacante, șase funcții contractuale de conducere, dintre care trei ocupate, și 217 funcții contractuale de execuție, dintre care 11 vacante.
Consilieri nemulțumiți de activitatea Primăriei
Dezbaterile din plen au fost tensionate, mai mulți consilieri locali contestând atât oportunitatea reorganizării, cât și modul în care aceasta a fost pregătită. Consilierul local Cristi Manolache a acuzat că argumentele prezentate de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu pentru susținerea noii organigrame „nu au fost decât minciuni și interese ascunse”, afirmând că activitatea aparatului de specialitate al Primăriei a dus administrația „spre un dezastru”.
La rândul său, Sergiu Sechelariu a declarat că nu are încredere în actuala structură a instituției și că reorganizarea ar fi trebuit discutată mai întâi cu aleșii locali. „Nu se vede nimic în oraș. Încercați să găsiți oameni care să facă treabă. Dacă rămân aceiași oameni, nu este în regulă. Nu se face nimic”, a spus acesta, explicând că din acest motiv s-a opus proiectului.
La declarațiile lui Sechelariu, a răspuns Gheorghe Huluță, de la AUR, care a susținut că activitatea administrației este afectată și de numeroasele dosare penale în care sunt implicați angajați ai Primăriei. „Nu ai văzut câte dosare penale sunt în Primărie? De asta nu se lucrează”, i-a răspuns consilierul.
Comentarii
Insider a zis
Auzi cine comenteaza, HULUTA:
1. el a fost foarte cuminte cand si-a adus nevasta prin transfer de la primaria Letea Veche. a iesit nevasta la pensie dintr-un post foarte caldut unde lua 8000 (da – opt mii de lei net) in mana si nu facea nimic….gata, s-a activat huluta si face scandal si urla.
2. era de asteptat ca asa va face. asa a facut la TOATE partidele pe unde a fost. a stat inregimentat 2 ani, dupa care, in ultimii doi ani ai mandatului, l-a apucat subit dragostea de cetatean si a inceput sa fie critic.
3. dupa ce ca este in politica doar ca sa isi promovese interesele personale, expertiza lui se vede in modul in care este gestionata Casa de Cultura.
Surubarul a zis
Huluta, un oportunist notoriu, un semidoct și gura mare încă de pe vremea când lucra la Șuruburi.
Lolita a zis
Frăția celor trei crâșmari salvează Bacăul, Manolache, Sechelariu și Huluță.Viitorul sună bine!
Legionaru a zis
Triunghiul de carton al Consiliului local Huluță, Sechelariu, Manolache.
Dan a zis
S-a lansat Partidul Cinstiților Credincioși (PCC)-SeMaHu(Sechelariu,Manolache, Huluță).
bc30wmw a zis
Frati slugarnici primarului? țopan, slugarnic si manevrator? antrenorul de balta? itisti hartuitori pe facebook, celor care nu-l lauda pe stapanul lor. Slugarnici. Daaa, smardoiul din umbra, paznicul primarului?
Dominte a zis
Huluta in primi doi ani isi rezolva treburile si apoi e marele luptator pentru bine le LUI .
Lasati l in pace ,a lins prin toate partidele ,este un membru marcant de cotizatii ….. incasate
si un foarte bun administrator de CASA DE CULTURA TOLERANTA .E singura casa de cultura din tara in care functioneaza bordel .Pana si in cele mai amarate comune gasesti un camin cultural functional dar daca HULUTA si a intemeiat veniturile pe politica ,cadouri de craciun , si alte sinecuri nu a mai avut nevoie de Casa de Cultura .
Domnu Huluta ne cunoastem de la Suruburi ,toata viata ai fost un codos si ti ai vazut doar de propriu interes si ai muscat mana care te a hranit cum ai facut pe la toate partidele si in toate functiile .
Andrei a zis
Dar numărul de consilieri nu se restructurează?
Vlad a zis
Huluta acum a văzut câte dosare penale sunt în primarie ? Ce invarteala nu I iese ? Pe cine mai vrea sa angajeze , În ce consiliu de administrație mai vrea ! Săracul a fost orb pana acum !