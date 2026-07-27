O băcăuancă cere despăgubiri de peste 200.000 de euro de la administrația locală, după ce a căzut într-o gură de canal, la Piața Centrală

O băcăuancă a dat în judecată Compania Regională de Apă Bacău, Municipiul Bacău și Consiliul Local, după ce ar fi căzut într-o gură de canal aflată sub nivelul carosabilului, în zona Pieței Centrale. Femeia solicită daune morale de 200.000 de euro, daune materiale de 61.903 lei, dobânzi și cheltuieli de judecată.

Cazul apare într-un proiect de hotărâre care urmează să fie discutat de Consiliul Local Bacău. Prin proiect, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu ar urma să primească mandat pentru a reprezenta Consiliul Local în dosarul înregistrat la Tribunalul Bacău.

Potrivit acțiunii depuse în instanță, incidentul s-ar fi produs pe 19 septembrie 2023, pe strada Pieței, în zona subsolului Pieței Centrale. Reclamanta susține că s-a dezechilibrat din cauza diferenței semnificative de nivel dintre carosabil și capacul unui cămin de canalizare, după care a căzut în gol.

La fața locului a intervenit o patrulă a Poliției Locale, care ar fi găsit femeia într-o stare generală proastă, cu o posibilă fractură la braț. Ulterior, aceasta a fost transportată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Conform documentelor prezentate instanței, în urma căderii femeia ar fi suferit o fractură la mâna stângă, tratată inițial prin imobilizare în ghips, iar ulterior prin intervenție chirurgicală. Reclamanta susține că a suferit și o leziune gravă la umărul drept, pentru care a avut nevoie de alte intervenții și de o perioadă îndelungată de recuperare.

Cheltuieli medicale de aproape 62.000 de lei

În justificarea daunelor materiale, femeia a depus mai multe facturi și chitanțe pentru consultații, investigații și operații efectuate în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2024. Valoarea totală solicitată pentru aceste cheltuieli este de 61.903 lei.

Separat, reclamanta cere 200.000 de euro cu titlu de daune morale, susținând că a suportat dureri intense, mai multe intervenții chirurgicale, perioade de imobilizare și restrângerea semnificativă a vieții sociale și profesionale. Ea solicită și plata dobânzii legale, calculată de la momentul producerii incidentului sau, în cazul cheltuielilor medicale, de la data efectuării fiecărei plăți.

În acțiune se susține că rama și capacul căminului nu erau aduse la cota carosabilului, iar asfaltul din jur prezenta fisuri și tasări. Avocații femeii invocă normele tehnice potrivit cărora capacele căminelor trebuie instalate la nivelul terenului și readuse la cota carosabilului după lucrările de modernizare sau reabilitare.

Răspunderea este cerută în solidar de la CRAB, despre care reclamanta afirmă că are obligația de a întreține și exploata în siguranță sistemul de canalizare, dar și de la administrația locală, în calitate de administrator al străzii unde s-a produs incidentul.

Instanței i s-a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, care să stabilească diferența de nivel dintre capac și carosabil și dacă situația reprezenta un pericol pentru circulație. De asemenea, este cerută o expertiză medico-legală pentru stabilirea legăturii dintre cădere, leziunile suferite și eventualele sechele.

Ce trebuie să facă o persoană rănită pe stradă

Cazul poate servi drept lecție pentru alți băcăuani care se accidentează din cauza unei gropi, a unui trotuar deteriorat, a unei guri de canal neprotejate sau a altui pericol de pe domeniul public. Documentele din dosar arată cât de importante pot deveni fotografiile realizate imediat după incident, intervenția Poliției sau a Ambulanței, actele medicale și păstrarea tuturor facturilor și chitanțelor.

De asemenea, trebuie identificat cât mai exact locul accidentului și, dacă este posibil, trebuie obținute datele martorilor. Sesizarea autorităților chiar în momentul incidentului poate genera documente oficiale care să confirme împrejurările în care s-a produs accidentul. În lipsa unor asemenea probe, demonstrarea ulterioară a stării carosabilului și a legăturii dintre pericol și leziunile suferite poate deveni mult mai dificilă.

Procesul se află pe rolul Tribunalului Bacău, iar pretențiile și împrejurările descrise reprezintă susținerile reclamantei, urmând ca instanța să stabilească dacă instituțiile chemate în judecată sunt răspunzătoare și dacă despăgubirile solicitate sunt justificate.