O femeie a fost reținută, după ce a bătut o tânără din comuna Sascut

Miercuri, 06 august, ora 14:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sascut au fost sesizați de o tânără de 19 ani din localitate, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o altă femeie, de 37 de ani.

FOTO arhivă

Din cercetări a reieșit faptul că, tânăra de 19 ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de către femeia de 37 de ani, în urma unui conflict spontan. După administrarea probatoriului, cea în cauză a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Pe data de 05 augus, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat provoacă scandal în comuna Coțofănești.

Din verificări, s-a stabilit că bărbatul de 45 de ani, s-ar fi deplasat la locuința comună și ar fi provocat scandal, deși împotriva acestuia era emis un ordin de protecție, prin care îi era intersiz să se apropie de soția sa.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.