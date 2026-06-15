O societate de avocatură contestă toate hotărârile privind taxele locale adoptate de administrația Viziteu

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Primăria și Consiliul Local Bacău se pregătesc să apere în instanță mai multe hotărâri privind taxele și impozitele locale, după ce societatea de avocatură Bogdan & Asociații SCA a deschis două procese prin care solicită anularea unor acte administrative adoptate de municipalitate.

Potrivit documentelor care vor fi supuse aprobării Consiliului Local, administrația locală cere mandat pentru ca primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte Consiliul Local în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bacău și să poată desemna, la rândul său, consilieri juridici sau avocați care să susțină cauza în instanță.

Primul dosar, înregistrat sub numărul 1372/110/2026, are ca obiect anularea hotărârilor Consiliului Local prin care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anii 2022, 2023, 2024 și 2025. Reclamanta solicită anularea HCL 430/2021, HCL 598/2022, HCL 538/2023 și HCL 523/2024, împreună cu anexele acestora. În plus, casa de avocatură cere restituirea sumelor încasate suplimentar cu titlu de taxe și impozite pentru ultimii cinci ani, plata dobânzilor fiscale și acoperirea cheltuielilor de judecată.

Al doilea proces, dosarul 1291/110/2026, vizează hotărârile prin care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2026 și taxa de salubrizare. Reclamanta solicită anularea HCL 553/2025 privind nivelul taxelor și impozitelor locale pentru 2026, a HCL 552/2025 privind taxa de salubrizare, precum și a deciziilor individuale de impunere emise în baza acestora. De asemenea, sunt solicitate restituirea sumelor încasate, dobânzi fiscale și cheltuieli de judecată.

În acțiunea depusă la Tribunalul Bacău, reclamanta susține că majorarea unor taxe și impozite locale până la nivelul maxim permis de Codul Fiscal și reducerea bonificației pentru plata anticipată de la 10% la 5% nu ar fi fost suficient motivate de autoritățile locale. Potrivit cererii de chemare în judecată, hotărârile contestate ar fi lipsite de justificări concrete privind necesitatea majorărilor.

Tribunalul Bacău a solicitat deja Consiliului Local și Primăriei să depună întâmpinare și documentația care a stat la baza emiterii actelor contestate. Dacă proiectele vor fi aprobate, primarul municipiului Bacău va primi mandatul de a reprezenta Consiliul Local pe tot parcursul proceselor, inclusiv în eventualele căi de atac.