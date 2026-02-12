OFICIAL! Frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, în negocieri pentru preluarea Carrefour. Tranzacția ar putea depăși 800 milioane euro

Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman Bacău, anunță semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operațiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar. Potrivit unor surse neconfirmate oficial, tranzacția ar putea depăși 800 de milioane de euro.

Prezent pe piața din România încă din 2001, Carrefour a fost pionierul formatului de hipermarket și a contribuit semnificativ la modernizarea retailului autohton. Compania a crescut constant alături de clienții săi, prin formate de magazine adaptate nevoilor de zi cu zi, o ofertă variată de produse și investiții continue în modernizarea experienței de cumpărare.

Astăzi, rețeaua locală reprezintă un ecosistem complex de 478 de magazine (55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount), susținut de o prezență online consolidată.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține.”, a declarat Dragoș Pavăl, Președinte Pavăl Holding și Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiții pe termen lung și continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe și parteneriate solide.

“Pornim cu încredere, știind că echipa Carrefour România reunește profesioniști cu experiență și procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale și să le oferim clienților o experiență de cumpărături modernă, eficientă și adaptată nevoilor lor.”,a completat Dragoș Pavăl.

Deși Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum ospitalitatea și retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piața principală de dezvoltare a grupului. Această tranzacție reflectă încrederea în potențialul retailului autohton și angajamentul ferm de a investi în economia și comunitățile locale.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România. Grupul are un portofoliu diversificat de investiții în retail, real estate, energie și ospitalitate, cu proiecte dezvoltate la nivel național și regional. Strategia Pavăl Holding este orientată către investiții pe termen lung, dezvoltare sustenabilă și crearea de valoare pentru economie și comunități.