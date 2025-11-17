OFICIAL: Parchetul confirmă că femeia găsită moartă lângă calea ferată a suferit un accident. Urmărire penală „in rem” pentru „lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a transmis astăzi un comunicat oficial despre cazul femeii găsite moartă lângă calea ferată, în zona de sud a Bacăului. Se confirmă cele prezentate astăzi de Ziarul de Bacău, anchetatorii susținând că victima a suferit un accident și a fost luată din zonă de mai multe persoane fără adăpost.

Redăm comunicatul integral al Parchetului:

Compartimentul de informare din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău este împuternicit să aducă la cunoștință publică următoarele:

La data de 14.11.2025, ora 08:30, organele de poliție din cadrul IPJ Bacău – Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizate prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la faptul că pe strada Aleea Metalurgiei din mun. Bacău, lângă calea ferată, a fost descoperit cadavrul numitei P.M.M., care prezenta leziuni traumatice la nivelul corpului.

Cu ocazia deplasării la fața locului, lângă calea ferată, organele de urmărire penală au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Din concluziile preliminarii ale S.M.L. Bacău a reieșit că cauza morții a constat în insuficiența cardiorespiratorie acută a victimei, hematom masiv bazin și politraumatism, accident neprecizat.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că numita P.M.M. a fost accidentată de tren, ulterior găsită de către martorul M.R., persoană care locuiește într-o baracă improvizată din apropierea căii ferate, împreună cu alte persoane, și transportată de acesta la baraca respectivă, loc unde victima a rămas pe timpul nopții și unde a decedat.

În cauză, procurorul a extins urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, prev. de art. 203 alin. 1 Cod Penal, în ceea ce privește persoana care a găsit victima și a omis anunțarea autorităților în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare, cercetările continuând în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, facem precizarea că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.