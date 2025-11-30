Operație salvatoare la SJU Bacău: un pacient cu o tumoră rară, salvat de echipa dr. Ovidiu Cristian Scovronschi

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, o intervenție chirurgicală realizată contracronometru de echipa condusă de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială, a salvat viața unui pacient de 68 de ani aflat într-o evoluție critică. Tumora prezenta o progresie accelerată, iar întârzierea operației ar fi reprezentat un risc major. Ulterior, analiza anatomo-patologică a confirmat un carcinom scuamos derivat din glande sebacee, o formă rară și agresivă de cancer.

Intervenția a inclus extirparea „en bloc” a tumorii, rezecție parțială a marginii bazilare mandibulare, evidare ganglionară selectivă și reconstrucția unui defect postoperator amplu cu lambou de mare pectoral, cu păstrarea structurilor esențiale pentru vorbire și masticație. Pacientul a avut o recuperare completă, un rezultat considerat remarcabil date fiind complexitatea procedurii și severitatea diagnosticului.

Operația a fost realizată cu sprijinul echipei chirurgicale formate din asistentele Daniela Claudia Borta și Roxana Ghervasa, al echipei ATI coordonate de dr. Oana Mardare, alături de asistenta Loredana Codreanu, precum și al echipei de îngrijire postoperatorie, din care au făcut parte dr. Scovronschi, asistenta Corina Antoche și personalul secției ORL.

Cunoscut pentru perseverență și rigoare profesională, dr. Scovronschi afirmă că soluțiile trebuie căutate cu luciditate chiar și în cazurile atipice, subliniind totodată lecția de bază transmisă de mentorul său: orice intervenție la nivelul feței trebuie să țină cont atât de funcționalitate, cât și de componenta estetică.