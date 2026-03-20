Parchetul Tribunalului Bacău confirmă: dosar penal pentru viol, în cazul scandalului de la Colegiul „Karpen”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a deschis un dosar penal în cazul profesorului de la Colegiul Karpen acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră, după ce i-ar fi dat de băut. Informația vine ca o confirmare oficială a faptului că ancheta a intrat într-o etapă penală, după apariția în spațiul public a acuzațiilor.

Potrivit unui răspuns transmis redacției în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, procurorii au deschis dosar penal și fac cercetări pentru infracțiunea de viol.

„În dosarul penal menţionat în solicitarea dvs. se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, faptă prev. şi ped. de art. 218 ind. 1 alin. 5 ind. 1 lit. b C.pen., ‘in rem’. Cercetările continuă în cauză urmând a reveni cu alte detalii ulterior”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Mențiunea „in rem” înseamnă că ancheta vizează fapta, nu o persoană anume, în această etapă nefiind pusă sub acuzare nicio persoană.

Cazul a devenit public după ce Ziarul de Bacău a prezentat acuzațiile aduse profesorului de geografie care ar fi oferit alcool unei eleve, după care ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta. Informațiile au generat reacții puternice în comunitate, mai ales în contextul în care este vorba despre un cadru didactic și o posibilă victimă minoră.

O anchetă a fost demarată și de Inspectoratul Școlar Județean, iar primele concluzii vor fi publicate de Ziarul de Bacău în perioada următoare.