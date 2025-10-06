Pasajul Narcisa va fi expertizat, după ce o balustradă s-a deplasat

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a cerut o expertiză a Pasajului Narcisa, unde o balustradă s-a deplasat.
„Vreau sa precizez de la început că în zonă au fost 2 accidente recent și ele sunt, cel mai probabil, cauza deplasării balustradei. Pentru a afla exact starea podului am comandat o expertiza tehnică. Indiferent de ce vedem și apreciem noi, expertul ne va spune care este soluția tehnică imediată. Același lucru l-am făcut și pentru podul de la Șerbănești. Momentan, zona este delimitată și vă rog să circulăm cu atenție pe pod”, a notat, pe Facebook, primarul Bacăului.
Reamintim, pompierii băcăuani au fost solicitați sâmbătă după-amiază să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.
Comentarii
next a zis
Pasajul Letea ( sau podul de la Narcisa) a fost construit în urmă cu 60 de ani , Podul avea un carosabil cu lățimea de 12 m și trotuare pe ambele sensuri de mers.
După anul 1993, odată cu lărgirea DN 2 ( E85), partea carosabilă a podului a fost lățită la 14 m prin desființarea trotuarelor.
În cei aproape 30 de ani de exploatare, pasajul nu a suferit lucrări de amploare.
În anul 2016 au fost executate lucrări de consolidare în valoare de vreo 10 milioane lei. După cum se vede, lucrarea de reabilitatre / consolidare nu a rezistat nici 10 ani . Vezi și rosturile de imbinare , infiltrațiile ori gropile din asfalt . Să vedem cât va ajunge noua cârpeală.
Celentano a zis
Cele 2 accidente recente , sunt mandatele de primar ale nulității ăsteia ! Așteptăm și al 3 lea accident iminent , dragi dobitoci băcăuani ! 🤣🤣