Pasajul Narcisa va fi expertizat, după ce o balustradă s-a deplasat

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a cerut o expertiză a Pasajului Narcisa, unde o balustradă s-a deplasat.

„Vreau sa precizez de la început că în zonă au fost 2 accidente recent și ele sunt, cel mai probabil, cauza deplasării balustradei. Pentru a afla exact starea podului am comandat o expertiza tehnică. Indiferent de ce vedem și apreciem noi, expertul ne va spune care este soluția tehnică imediată. Același lucru l-am făcut și pentru podul de la Șerbănești. Momentan, zona este delimitată și vă rog să circulăm cu atenție pe pod”, a notat, pe Facebook, primarul Bacăului.

Reamintim, pompierii băcăuani au fost solicitați sâmbătă după-amiază să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.