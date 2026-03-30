Pași spre lumină… printre infiltrații: apă din tavan la concertul de la Teatrul de Vară

Duminică, seara, la Teatrul de Vară din Bacău, publicul a fost invitat să participe la concertul prepascal „Pași spre lumină”, un eveniment menit să aducă emoție și reculegere în apropierea sărbătorilor. Sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan și cu participarea solistei Maria Coman, concertul s-a bucurat de un repertoriu apreciat și de o prezență numeroasă în sală.

Atmosfera artistică a fost însă umbrită de o situație care a stârnit nemulțumirea spectatorilor: în mai multe zone ale sălii au fost amplasate găleți pentru colectarea apei care se infiltra din tavan. În contextul în care în Bacău plouă de trei zile consecutiv, problemele clădirii au devenit imposibil de ignorat.

„Primim artiștii cu găleți de apă! Ne facem de râs”, a declarat un spectator pentru Ziarul de Bacău.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Teatrul de Vară a fost modernizat în anul 2009, investiție care ar fi trebuit să asigure condiții adecvate pentru desfășurarea evenimentelor culturale. Problemele actuale ridică semne de întrebare privind întreținerea ulterioară a clădirii, ca și în cazul altor obiective reabilitate de fostele administrații.

În timp ce Primăria Bacău a achiziționat anul trecut un sediu de 7 milioane de euro, mai multe clădiri aflate în administrarea municipalității prezintă semne de degradare, inclusiv infiltrații cauzate de apă. Un caz este ansamblul de clădiri ale Centrului de Afaceri Bacău, de la ieșirea spre Onești.