Percheziții DNA în Bacău, București și alte 6 județe, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins marți, 16 iunie 2026, în mai multe locații din județul Bacău, București și alte 6 județe, în cadrul unei ample anchete care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrare prin platforme online. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 50 de milioane de lei.

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Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara desfășoară cercetări într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de evaziune fiscală comise în perioada 2023 – prezent de mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, implicați în activități de prestări servicii în domeniul curieratului (livrării comenzilor realizate prin intermediul platformelor online).

În cadrul anchetei, marți, 16 iunie 2026, au fost efectuate percheziții domiciliare în 48 de locații din țară, inclusiv în județul Bacău. Descinderile au avut loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Pe lângă județul Bacău, perchezițiile au vizat locații din Timiș, Constanța, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiul București.

DNA precizează că, pe măsură ce ancheta va permite, vor fi oferite informații suplimentare cu privire la actele procedurale efectuate în acest dosar.