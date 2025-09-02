Pericol pe străzile din județul Bacău: șoferi prinși băuți și fără permis de conducere. Doi dintre ei au fost reținuți!

Mai mulți șoferi au fost prinși, în ultimele zile din august, conducând băuți pe drumurile publice. Unii dintre ei nu aveau nici permis de conducere și au ajuns în arestul poliției.

Pe 28 august, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comănești au depistat în trafic, un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din localitate. Din verificările efectuate în baza de date a reieșit faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice anulat.

Totodată, la testarea cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. După administrarea probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

În aceeași zi, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești au depistat în flagrant delict un bărbat de 35 de ani, în timp ce conducea un autoturism în comuna Caiuți, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest a reieșit o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, din verificările efectuate în baza de date a rezultat faptul că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate.

Pe 31 august, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au depistat, în comuna Agăș, un bărbat de 50 de ani, din județul Arad, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în aceeași zi, polițiștii rutieri din Onești au depistat un bărbat de 43 de ani, din localitate, care conducea un autoturism pe strada Libertății, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilometru a reieșit o concentrație de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate în ambele cazuri.