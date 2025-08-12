Pericol pe străzile din Mărgineni: un localnic a fost prins băut la volan

Aseară, 11 august, în jurul orei 20:30, pe D.N. 2G, în comuna Mărgineni, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacău au oprit în trafic un autoturism având direcţia de deplasare Moineşti spre Bacău.

Foto: arhivă

La volan se afla un localnic de 52 de ani care emana halenă alcoolică. Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice. Cercetările continuă.