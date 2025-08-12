Pericol pe străzile din Mărgineni: un localnic a fost prins băut la volan

Aseară, 11 august, în jurul orei 20:30, pe D.N. 2G, în comuna Mărgineni, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacău au oprit în trafic un autoturism având direcţia de deplasare Moineşti spre Bacău.
La volan se afla un localnic de 52 de ani care emana halenă alcoolică. Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice. Cercetările continuă.
