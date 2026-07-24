Peste 1.400 de persoane cer oprirea eutanasierii câinilor din Bacău. Petiție adresată primarului Viziteu și Consiliului Local

Peste 1.400 de persoane au semnat o petiție prin care cer Primăriei Bacău și Consiliului Local să elimine prevederea care permite eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați după 14 zile lucrătoare. Inițiată de Partidul SENS, petiția solicită limitarea eutanasierii la cazurile medicale grave și incurabile, în care animalul suferă și nu mai poate fi tratat.

Inițiatorii susțin că reducerea numărului de câini fără stăpân trebuie realizată prin sterilizări, microcipare, sancționarea abandonului și campanii permanente de adopție, nu prin eutanasierea animalelor care nu își găsesc un stăpân într-un interval de două săptămâni.

Aceștia mai cer Primăriei publicarea periodică a datelor privind numărul câinilor capturați, adoptați sau eutanasiați, situația adăpostului și cheltuielile suportate din bugetul local.

Serviciul, delegat către SSPM

Petiția a fost lansată în contextul delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău, companie a municipalității aflată în insolvență. Contractul a fost încheiat pentru cinci ani, cu posibilitatea de prelungire. Potrivit documentelor prezentate anterior de Primărie, în adăpostul municipal se află aproximativ 1.500 de câini.

Așa cum Ziarul de Bacău a relatat, tarifele aprobate pentru SSPM prevăd costuri estimate de aproximativ 630.000 de lei pe lună numai pentru hrana, cazarea și îngrijirea sanitar-veterinară a animalelor. Într-un an, suma poate depăși 7 milioane de lei, dacă numărul câinilor din adăpost rămâne constant.

La acestea se adaugă costurile pentru capturare, transport, microcipare, vaccinare și sterilizare. Pentru un singur câine nou introdus în adăpost, cheltuielile pot depăși 1.000 de lei încă din prima lună.

Primăria a început deja plățile către SSPM

La ultima rectificare bugetară, Consiliul Local a aprobat suma de 921.170 de lei pentru primele săptămâni de funcționare a serviciului în subordinea societății municipale.

Semnatarii petiției cer ca banii publici să fie direcționați cu prioritate către prevenirea abandonului, sterilizare și adopții, precum și către măsuri care să reducă pe termen lung numărul câinilor de pe străzile Bacăului.