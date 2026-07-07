Peste 1.500 de specialiști participă la Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești organizează, în perioada 9-11 iulie, cea de-a XXI-a ediție a „Zilelor Medicale” și cea de-a XLII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeșu”, unul dintre cele mai importante evenimente științifice regionale.

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Sub tema „Dincolo de diagnostic: rigoare științifică și inovație în medicina contemporană”, manifestarea va reuni peste 1.500 de participanți din aproximativ 200 de spitale din România, alături de invitați din Statele Unite, Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Programul cuprinde conferințe, workshopuri, demonstrații operatorii transmise live, cursuri acreditate și sesiuni dedicate medicilor, asistenților medicali, psihologilor, dieteticienilor, kinetoterapeuților, rezidenților și studenților. Printre punctele de atracție se numără prezentarea, în premieră, a unui braț robotic și demonstrații cu un robot chirurgical.

Managerul spitalului, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că aceasta este cea mai amplă ediție organizată până acum și a subliniat rolul conferinței în promovarea colaborării interdisciplinare și a noilor tehnologii în actul medical.

Conferința este organizată în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România, Academia de Științe Medicale din România, Uniunea Medicală Balcanică, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar în cadrul acesteia va avea loc și cea de-a XLII-a ediție a Reuniunii Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeșu”.

În cadrul conferinței de presă au fost prezentate și date privind activitatea spitalului, care deservește anual aproximativ 50.000 de pacienți internați, 37.000 de prezentări la Urgențe și peste 110.000 de consultații în ambulatoriu. Conducerea unității a atras atenția asupra restanțelor la decontare de peste 700.000 de euro pentru servicii medicale deja efectuate, în timp ce aproape 20% dintre pacienți provin din afara județului Bacău, confirmând rolul regional al spitalului.